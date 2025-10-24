Nhận 220 triệu từ tài khoản lạ, người đàn ông nhờ công an tìm người chuyển nhầm

(VTC News) -

Công an phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) vừa hỗ trợ ông Nguyễn Thừa Vũ (SN 1957, trú tại tổ dân phố Đồng Môn, phường Bắc Gianh) xác minh và liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để hoàn trả lại số tiền 220 triệu đồng.

Trước đó, vào 14h10 ngày 23/10, ông Nguyễn Thừa Vũ nhận được số tiền 220 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng Vietcombank từ số tài khoản lạ nên ông đến Công an phường Bắc Gianh để trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Gianh xác minh, liên hệ với ngân hàng ACB chi nhánh Quảng Trị để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm. Cơ quan chức năng sau đó xác định người chuyển nhầm số tiền trên là chị Lê Thị Hoài Phương (SN 1992, trú tại khu phố 1, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Ông Vũ được Công an phường Bắc Gianh hỗ trợ trả lại số tiền chuyển nhầm cho chị Phương. (Ảnh: CACC)

Sau khi liên hệ với chị Phương, Công an phường Bắc Gianh cùng ngân hàng hỗ trợ hai bên chuyển lại số tiền 220 triệu đồng chuyển nhầm.

Công an phường Bắc Gianh khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ, nên đến trình báo tại cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, phòng ngừa trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.

Tháng 5/2025, anh Cao Xuân Khánh (39 tuổi, trú tỉnh Nghệ An - làm công nhân trên tại tỉnh Quảng Nam cũ) đến cơ quan Công an để trình báo về việc tài khoản ngân hàng Vietcombank của anh nhận được số tiền 450 triệu đồng.

Theo thông tin trình báo, số tiền này được chuyển từ một tài khoản lạ mang tên L.T.H. Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an thực hiện xác minh, liên hệ các bên liên quan và xác định, chủ tài khoản gửi nhầm là chị L.T.H.(41 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai).

Làm việc với cơ quan Công an, chị H. xác nhận do sơ suất trong quá trình giao dịch nên chuyển nhầm số tiền nói trên vào tài khoản của anh Khánh. Với sự phối hợp kịp thời giữa Công an, ngân hàng và sự hợp tác từ anh Khánh, số tiền 450 triệu đồng được hoàn trả lại cho chị H.