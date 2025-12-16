Những máy bay đầu tiên sắp liên tiếp đáp đất sân bay Long Thành

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo kịch bản, để phục vụ chuyến bay chính thức đầu tiên tới sân bay Long Thành ngày 19/12, Vietnam Airlines sẽ sử dụng 1 máy bay code E (Boeing 787) với chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (không phải là chuyến bay thương mại).

Sau đó, các hãng hàng không Vietjet, Bamboo Airways sẽ sử dụng các tàu bay code C (A320/321) với chặng bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất. Những chuyến bay này cũng chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

3 chuyến bay sẽ lần lượt hạ cánh tiếp nối, cách nhau khoảng 5 phút.

Sân bay Quốc tế Long Thành đã sẵn sàng đón những chuyến bay đầu tiên. (Ảnh: Cục Hàng không).

Để đảm bảo các chuyến bay thành công, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng rà soát, tính toán để đảm bảo đủ nhiên liệu cho máy bay. Đồng thời, tự đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay hoặc làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ nếu cần thiết.

Ngoài ra, chuẩn bị máy bay, tổ lái và các nhân viên kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu. Rà soát, cập nhật các thông tin số liệu, thông số kỹ thuật của sân bay Long Thành để phục vụ cho các chuyến bay ngày 19/12.

"Các hãng báo cáo trước ngày 16/12 về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị, kế hoạch, phương án phục vụ chuyến bay ngày 19/12 theo kịch bản nêu trên", Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Sau chuyến bay kỹ thuật chiều 15/12, Vietnam Airlines khẳng định sẵn sàng phục vụ đầy đủ các hạng mục cho một chuyến bay thương mại tại sân bay Long Thành. Hãng cũng đã chuẩn bị lực lượng nhân sự, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực hiện các công tác phục vụ hành khách, hành lý và hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, cung ứng suất ăn hàng không, tiếp nhiên liệu. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo đúng quy trình và tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: “Việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác nhằm bảo đảm vận hành an toàn, hiệu quả và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách tại sân bay mới”.

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có quy mô hơn 1.810 ha, được khởi công xây dựng từ ngày 5/1/2021, với công suất thiết kế đạt 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm của dự án đã cơ bản hoàn thành. Công tác bay kiểm tra, bay hiệu chuẩn các hệ thống kỹ thuật được triển khai từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10. Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Ngày 19/12/2025 được xác định là thời điểm sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên. Với ngành hàng không Việt Nam, đây là cột mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng hình thành một trung tâm trung chuyển hàng không quy mô lớn trong khu vực, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và nâng cao năng lực kết nối quốc tế.