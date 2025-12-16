Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất 16/12: Nguyễn Thị Oanh săn HCV thứ 3

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 16/12 có 30 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tranh tài ở 23 môn, trong đó hy vọng huy chương đặt ở các nội dung của điền kinh, đua thuyền, đấu kiếm và kickboxing. Các vận động viên Việt Nam có khả năng giành được từ 5 đến 10 huy chương vàng.
Theo bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, tính đến hết ngày 15/12 đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 3 với 40 huy chương vàng. So với chỉ tiêu 90-110 HCV, thành tích hiện tại chưa đạt 50% mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn thể thao Việt Nam tụt lại phía sau so với Indonesia, trong khi Singapore bám sát phía sau.
Bắn cung
9h15: Vòng loại
- Nam cung 1 dây: Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Phong.
- Nữ cung 1 dây: Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp.
13h15: Vòng loại
- Đồng đội nam cung 1 dây: Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy.
- Đồng đội nữ cung 1 dây: Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp.
Điền kinh
9h: Nữ 7 môn phối hợp (nhảy xa) - Hoàng Thanh Giang.
9h50: Nữ 7 môn phối hợp (ném lao) - Hoàng Thanh Giang.
16h30: Chung kết Nữ nhảy cao - Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo.
17h: Chung kết Nữ 3.000m vượt chướng ngại vật - Nguyễn Thị Oanh, Đoàn Thu Hằng.
17h10: Chung kết Nữ nhảy xa - Hà Thị Thúy Hằng, Trần Thị Loan.
17h20: Chung kết Nam 10.000m - Nguyễn Trung Cường.
18h10: Nữ 7 môn phối hợp (800m) - Hoàng Thanh Giang.
18h25: Chung kết Tiếp sức nam 4x400m - Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Xuân Quang, Tạ Ngọc Tưởng, Trần Đình Sơn,Vũ Ngọc Khánh.
18h40: Chung kết Tiếp sức nữ 4x400m - Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan.
Bowling
10h: Vòng loại, chung kết đôi nam.
Boxing
14h: Bán kết
- Nữ 48 kg: Ngô Ngọc Linh Chi vs Philippines.
- Nữ 60 kg: Hà Thị Linh vs Indonesia.
Đua thuyền
9h: Chung kết
- Thuyền đơn nam: Nguyễn Văn Hiếu.
- Thuyền đôi nữ: Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Huệ.
- Thuyền 4 nam hạng nhẹ: Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành.
- Thuyền 4 nữ 1 mái chèo: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông.
Cờ vua
9h: Vòng lọai cờ Makruk cổ điển.
9h: Bán kết, chung kết cờ nhanh ASEAN.
Xe đạp đường trường
9h: Nam xuất phát đồng hàng - Quàng Văn Cường, Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Minh Thiện, Nguyễn Hướng và Nguyễn Hoàng Sang
Thể thao điện tử
10h30: Playoff, bán kết, chung kết Nữ Mobile Legends Bang Bang.
15h: Chung kết Nữ Arena of Valor.
Đấu kiếm
12h: Vòng loại Nam kiếm liễu - Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt.
12h: Vòng loại Nữ kiếm 3 cạnh - Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài.
13h30: Vòng loại Nữ kiếm chém - Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng.
15h30: Bán kết, chung kết.
Futsal
13h30: Việt Nam vs Philippines (Nữ).
16h: Việt Nam vs Malaysia (Nam).
Kickboxing
15h: Chung kết
- Point Fighting Nữ 50 kg: Hoàng Thị Thùy Giang vs Myanmar.
- Full Contact Nam 57 kg: Nguyễn Quang Huy vs Thái Lan.
- Low Kick Nam 51 kg: Nguyễn Đình Minh Khuê vs Thái Lan.
Muay
13h: Bán kết
- Nam 45 kg: Nguyễn Hoàng Sơn vs Thái Lan.
- Nữ 45 kg: Hoàng Khánh Mai vs Philippines.
- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Indonesia.
- Nữ 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Indonesia.
- Nam 67 kg: Nguyễn Doãn Long vs Lào.
Pencak silat
10h: Bán kết
- Nam 60 kg: Vũ Văn Kiên vs Thái Lan.
- Nam 65 kg: Nguyễn Minh Triết vs Malaysia.
- Nam 70 kg: Bùi Đình Quyết vs Malaysia.
- Nữ 60 kg: Lê Thị Vân Anh vs Thái Lan.
- Nam 80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Indonesia.
- Nam 90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Malaysia.
- Nữ 55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Thái Lan.
- Nam 45 kg: Nguyễn Đức Hậu vs Thái Lan.
- Nam 50 kg: Lê Văn Phước vs Lào.
- Nam 75 kg: Vũ Đức Hùng vs Philippines.
Đua thuyền buồm
10h: Vòng loại Keelboat SSL47.
Cầu mây
15h: Vòng loại đội 4 nữ - Việt Nam vs Campuchia.
16h: Vòng loại đội 4 nam - Việt Nam vs Malaysia.
Bắn súng
9h45: Vòng loại Nữ 25m súng ngắn thể thao - Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh.
Bắn đĩa bay
9h: Vòng loại Nam, nữ trap
13h15: Loại trực tiếp.
14h30: Chung kết.
Bóng bàn
10h40: Vòng loại đôi nam nữ - Nguyễn Anh Tú/Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.
14h: Vòng loại đôi nam - Nguyễn Đức Tuân/Đoàn Bá Tuấn Anh vs Philippines.
14h40: Vòng loại đôi nam - Đinh Anh Hoàng/Lê Đình Đức vs Lào.
15h20: Vòng loại đôi nữ - Trần Mai Ngọc/Bùi Ngọc Lan - Philippines, Nguyễn Thị Nga/Mai Hoàng Mỹ Trang vs Philippines.
Quần vợt
9h: Tứ kết đôi nữ - Savana Lý Nguyễn/ Chanelle Vân Nguyễn vs Thái Lan.
Triathlon
7h: Chung kết Tiếp sức nữ - Lê Thị Như Quỳnh, Đặng Ái Mỹ, Nguyễn Thị Kim Cương.
7h45: Chung kết Tiếp sức nam - Vũ Đình Duân, Trần Đình Tàu, Hoàng Văn Hải.
17h30: Chung kết Tiếp sức hỗn hợp - Trịnh Khánh Ly, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Thị Kim Cương, Hoàng Văn Hải.
Bóng chuyền
17h30: Việt Nam vs Thái Lan (Nam).
Cử tạ
13h: Chung kết Nam 88 kg - Nguyễn Quốc Toàn.
15h: Chung kết Nam 94 kg - Trần Xuân Dũng.
Kéo co
9h Vòng loại, chung kết các nội dung.
(Tính đến 7h ngày 16/12)
|XH
|Đoàn TT
|HCV
|HCB
|HCĐ
|Tổng
|1
|Thái Lan
|145
|87
|60
|292
|2
|Indonesia
|52
|65
|64
|181
|3
|Việt Nam
|40
|47
|70
|157
|4
|Singapore
|34
|32
|39
|105
|5
|Malaysia
|26
|28
|80
|134
|6
|Philippines
|25
|38
|79
|142
|7
|Myanmar
|3
|17
|22
|42
|8
|Lào
|2
|6
|16
|24
|9
|Brunei
|1
|3
|4
|8
|10
|Timor Leste
|0
|0
|2
|2