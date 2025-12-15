+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Podcast: 700 triệu gia đình vợ cho và ước mơ chiếc ô tô 1 tỷ đồng
(VTC News) -
Người chồng muốn mua ô tô 1 tỷ khi gia đình còn nợ ngân hàng nhưng bị vợ phản đối vì lo rủi ro, đây là nhu cầu chính đáng hay quyết định sai thời điểm?
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Shopee Mall tăng loạt phí từ 29/12, người bán hàng 'méo mặt'
21:13 15/12/2025
Thị trường
Podcast: 700 triệu gia đình vợ cho và ước mơ chiếc ô tô 1 tỷ đồng
21:05 15/12/2025
VTC NEWS TV
Bóng chuyền nữ Việt Nam trượt HCV, Thanh Thuý và đồng đội khóc nức nở
20:58 15/12/2025
Hậu trường
Việt Nam và Cộng hòa Síp ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
20:49 15/12/2025
Tài chính
Vụ Hoàng Hường: Tiếp tục điều tra hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả
20:35 15/12/2025
VTC NEWS TV
Bộ Công an giám định chất lượng tất cả sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa
20:31 15/12/2025
VTC NEWS TV
Khống chế kẻ 'ngáo đá' cầm hung khí cố thủ trong nhà, liên tục doạ tự tử
20:24 15/12/2025
Bản tin 113
Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế, phong tỏa tài sản gần 900 tỷ đồng
20:17 15/12/2025
VTC NEWS TV
Vụ Mr Pips: Phong toả 5.300 tỷ đồng, dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước
20:08 15/12/2025
VTC NEWS TV
Lần đầu tiên du lịch Việt Nam đón 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm
20:03 15/12/2025
Du Lịch
Vào chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam nhận thưởng nóng nửa tỷ đồng
20:00 15/12/2025
Thể thao
Bộ Công an đang xác minh sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao
19:58 15/12/2025
Bản tin 113
Khuyến cáo công dân Việt Nam rời vùng xung đột ở biên giới Campuchia - Thái Lan
19:55 15/12/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 2-3 Thái Lan, chung kết SEA Games 33 hôm nay
19:42 15/12/2025
Hậu trường
Thua đau Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội giành HCV lịch sử
19:38 15/12/2025
Hậu trường
Bên trong chuyến bay đặc biệt vừa hạ xuống sân bay Long Thành
19:30 15/12/2025
Đầu Tư
Nga chờ Mỹ cập nhật sau đàm phán với Ukraine, số quân ra trận đạt kỷ lục
19:20 15/12/2025
Thời sự quốc tế
Võ sĩ Việt Nam quá mạnh, đánh 66 giây giành luôn huy chương vàng
19:16 15/12/2025
Võ Thuật
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Việt Nam xếp hạng 3
18:57 15/12/2025
Hậu trường
Có camera AI nhưng vẫn cần CSGT kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xử lý tải trọng
18:54 15/12/2025
Tin nóng
3 kịch bản tăng trưởng cho TP.HCM năm 2026: Lạc quan nhất đạt 10,5 - 11%
18:48 15/12/2025
Đầu Tư
Khoảnh khắc sao trẻ hay nhất V.League toả sáng, U22 Việt Nam vỡ oà cảm xúc
18:47 15/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế
18:35 15/12/2025
Bản tin 113
U22 Việt Nam vào chung kết, HLV Kim Sang-sik khen 1 cầu thủ 'tuyệt vời'
18:28 15/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Triệt phá đường dây ma túy ở Nghệ An, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp
18:12 15/12/2025
Pháp luật
Căng thẳng Campuchia-Thái Lan: Nhiên liệu bị chặn ở cửa khẩu biên giới với Lào
18:07 15/12/2025
Thời sự quốc tế
Công an Hà Nội dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước
18:05 15/12/2025
Bản tin 113
Bắt tài xế ô tô vận chuyển trái phép 345kg pháo nổ
18:01 15/12/2025
Bản tin 113
Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng
17:52 15/12/2025
Bản tin 113
Đường 'đắt nhất hành tinh' lộ hình hài sau 20 ngày thần tốc giải phóng mặt bằng
17:50 15/12/2025
Tin nóng