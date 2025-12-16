HLV Thái Lan: Bóng chuyền nữ Việt Nam đẳng cấp thế giới

(VTC News) -

Dù để thua Thái Lan 2-3 trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15-12 tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng màn trình diễn kiên cường và chất lượng chuyên môn cao. Ngay cả đối thủ cũng phải thừa nhận điều này.

Sau trận đấu nghẹt thở kéo dài 5 set, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatipong Ratchatagriengkrai dành nhiều lời khen cho Việt Nam, khẳng định đội bóng áo đỏ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và đủ khả năng tạo ra một trận chung kết đỉnh cao đúng nghĩa.

HLV Ott nhận định Việt Nam đã cố gắng hết sức để sử dụng các kỹ thuật và chiến thuật đẳng cấp thế giới. (Nguồn: Khaosod)

Theo HLV Kiatipong, tấm huy chương vàng SEA Games 33 không phải chiến thắng dễ dàng của đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam liên tục gây sức ép bằng lối chơi hiện đại, kỹ thuật và chiến thuật "đẳng cấp thế giới". Đặc biệt ở set 5 quyết định, tuyển Việt Nam nhiều thời điểm nắm lợi thế, buộc Thái Lan phải rất vất vả mới có thể lội ngược dòng.

“SEA Games lần này vô cùng đặc biệt và đầy thử thách. Trong vài năm gần đây, nhiều đội trong khu vực đã tiến bộ rất nhanh như Việt Nam, buộc chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ", ông chia sẻ.

HLV người Thái Lan nói thêm: "Trận đấu có chất lượng cao và rất sít sao. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cố gắng hết sức để sử dụng các kỹ thuật và chiến thuật đẳng cấp thế giới. Đó là một trận đấu rất căng thẳng".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên trận chung kết gay cấn, hấp dẫn với Thái Lan.

Phân tích về set đấu quyết định, HLV Thái Lan cho rằng hai đội gần như ngang bằng về kỹ thuật và chiến thuật. Sự khác biệt chỉ đến từ khả năng kiểm soát tinh thần ở thời điểm then chốt. Tuy vậy, ông vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Việt Nam khi đánh giá đây là một trong những trận chung kết căng thẳng và chất lượng nhất mà đội tuyển Thái Lan từng trải qua tại SEA Games.

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan đã mang đến màn so tài giàu cảm xúc, với thế trận giằng co quyết liệt kéo dài tới set 5. Trong bối cảnh thiếu vắng chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, các cô gái Việt Nam vẫn chơi đầy bản lĩnh, tạo thế cân bằng và bám đuổi sát nút đối thủ cho đến những điểm số cuối cùng. Đội quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ chịu khuất phục sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở, để lại nhiều tiếc nuối.