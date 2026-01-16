Bích Tuyền không thi đấu tại giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026

(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình không đăng ký Nguyễn Thị Bích Tuyền trong danh sách vận động viên ở mùa giải bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026. Cô tiếp tục đảm nhiệm vai trò chuyên môn trong ban huấn luyện như phân công của lãnh đạo đội bóng từ mùa giải trước.

Bích Tuyền không thi đấu từ giai đoạn 2 của giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2025. Câu lạc bộ Ninh Bình loại vận động viên sinh năm 2000 khỏi danh sách thi đấu với lý do chấn thương. Ban lãnh đạo đội Ninh Bình quyết định để Bích Tuyền tham gia giải với vai trò săn sóc viên.

Bích Tuyền không tham dự giải vô địch quốc gia 2026.

Trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, lần gần nhất Bích Tuyền góp mặt là SEA V.League 2025. Nữ tuyển thủ này thi đấu nổi bật, góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan lần đầu tiên và giành chức vô địch chặng 2. Tuy nhiên, vào tháng 8/2025, Bích Tuyền bất ngờ xin nghỉ đội tuyển quốc gia ngay trước giải vô địch thế giới vì lý do cá nhân.

Vận động viên này sau đó giải thích trên mạng xã hội rằng đy là quyết định "được cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam". Bích Tuyền cho biết lý do không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên.

"Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tôi tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, tôi đã quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới”, Bích Tuyền chia sẻ ở thời điểm đó.

Đối chuyền sinh năm 2000 không tham dự SEA Games 33. Tại giải đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan 2-3 đầy tiếc nuối trong trận chung kết và nhận huy chương bạc.