Bích Tuyền bất ngờ ngừng thi đấu giải bóng chuyền nữ VĐQG

(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình bất ngờ gạch tên Nguyễn Thị Bích Tuyền khỏi danh sách đăng kí thi đấu của đội ở giai đoạn hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Vận động viên này gặp chấn thương và chưa đạt thể lực tốt nhất.

Ban lãnh đạo đội Ninh Bình quyết định để Bích Tuyền tham gia giải với vai trò trợ lý huấn luyện viện cho ông Thái Thanh Tùng. Ở lượt về, chủ công người Bulgaria Miroslava Paskova sẽ sắm vai trò trụ cột. Đội nữ Ninh Bình tạm dẫn đầu giải với 5 chiến thắng và đặt mục tiêu vào vòng chung kết khi lượt về tổ chức trên sân nhà.

Bích Tuyền vắng mặt ở giải bóng chuyền nữ quốc gia.

Nhìn chung, lực lượng của Ninh Bình vẫn gồm nhiều cầu thủ chính thức gồm Dương Thị Yến Nhi, Lê Lê Bách Hợp, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoài Mi, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy, Bùi Thị Bích Nga, Lưu Thị Huệ, Nguyễn Thu Hà, Miroslava Paskova.

Mùa giải này, Bích Tuyền vẫn tỏa sáng rực rỡ ở vị trí đối chuyền trong màu áo Ninh Bình và đội tuyển Việt Nam. Cô dự AVC Nations Cup 2025, VTV Cup 2025, SEA V.League 2025 và giành được nhiều thành công.

Cô liên tục ghi hàng chục điểm mang về chiến thắng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Có thể nói, vai trò của Bích Tuyền không thể thay thế với HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt ở đội tuyển cũng như ông Thái Thanh Tùng ở câu lạc bộ. Bích Tuyền vắng mặt sẽ mang đến nuối tiếc lớn cho người hâm mộ.

Nguyễn Thị Bích Tuyền sinh năm 2000 và sở hữu chiều cao 1m88. Cô bắt đầu sự nghiệp ở câu lạc bộ Truyền Hình Vĩnh Long rồi chuyển sang Ninh Bình. Bích Tuyền từng cùng đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 31 và vô địch quốc gia cùng Ninh Bình.