Tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu

(VTC News) -

Chiều nay 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) họp khẩn với các bộ phận chuyên môn và đưa ra quyết định cấm thi đấu đối với Đặng Thị Hồng. Theo đó, Đặng Thị Hồng không được tham dự các giải đấu do VFV quản lý từ tháng 9/2025. Như vậy, tuyển thủ U21 Việt Nam sinh năm 2006 phải dừng thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2025 (sắp bước sang giai đoạn 2).

Quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được đưa ra dựa trên án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tại giải U21 thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia tháng trước. FIVB xác định một vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam (không công bố danh tính ở thời điểm đó) không đủ điều kiện tham dự giải.

Đặng Thị Hồng từng khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua toàn bộ 4 trận đấu có vận động viên vi phạm tham dự. Cầu thủ này cũng bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức.

Ở những trận đấu còn lại của U21 Việt Nam, vận động viên duy nhất không được đăng ký thi đấu, phải ngồi trên khán đài cổ vũ với tư cách khán giả chính là Đặng Thị Hồng. Trang chủ của giải đấu cũng xóa toàn bộ thông tin thi đấu của chủ công sinh năm 2006.

Ngoài ra, quyết định của FIVB cũng có hiệu lực ở tất cả giải đấu chính thức của các liên đoàn thành viên. Do đó, Đặng Thị Hồng không được thi đấu ở các giải mà cô không đáp ứng được điều kiện theo phán quyết của FIVB.

Theo chỉ đạo của Cục TDTT, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tiếp tục làm việc với FIVB về vấn đề pháp lý. Để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thêm thông tin nào về quá trình khiếu nại cũng như phản hồi của FIVB.