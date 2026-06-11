5 cơ quan báo chí Trung ương đồng hành cùng Thái Nguyên trong giai đoạn mới

(VTC News) -

Chiều 11/6, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2026 - 2030 với 5 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương gồm Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Tạp chí Cộng sản.

Tỉnh ủy Thái Nguyên và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương ký kết chương trình hợp tác.

Trong giai đoạn vừa qua, công tác phối hợp giữa tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan báo chí Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh kịp thời những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thời gian qua dành nhiều thời lượng trên các kênh phát thanh, báo điện tử và nền tảng số để tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên. Nhiều chương trình, phóng sự chuyên sâu của VOV góp phần đưa hình ảnh Thái Nguyên đến gần hơn với thính giả và độc giả cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Thái Nguyên tự hào là cái nôi của nền báo chí Cách mạng Việt Nam, nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá; cải cách hành chính, chuyển đổi số quyết liệt, đồng bộ. Sau hợp nhất, không gian phát triển mới mở ra với quy mô lớn, tiềm năng phong phú, dư địa tăng trưởng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, việc tiếp tục ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2026 - 2030 thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội và huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, các bên sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông sẽ tập trung phản ánh những thành tựu nổi bật của tỉnh, các chương trình trọng điểm, những dự án động lực cũng như những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Phát biểu đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mới, công tác thông tin, tuyên truyền đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao cả về nội dung, hình thức và phương thức tiếp cận công chúng.

Theo đó, các cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong việc đổi mới phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện và khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông hiện đại. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên năng động, đổi mới, giàu tiềm năng phát triển đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.