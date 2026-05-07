Thái Nguyên - điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong giai đoạn mới

(VTC News) -

Sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, nền tảng công nghiệp vững chắc cùng tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, tỉnh Thái Nguyên đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở ra không gian hợp tác phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Công nghiệp: Thỏi “nam châm” hút vốn đầu tư

Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc, Thái Nguyên từ lâu khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng với các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim, cơ khí, chế biến - chế tạo.

Nhiều “ông lớn” như Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên, Huali, DBG Technology, KD Heat Technology đã chọn Thái Nguyên để phát triển.

Lợi thế về tài nguyên khoáng sản phong phú như sắt, chì, kẽm… tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Thái Nguyên hình thành chuỗi sản xuất khép kín, gia tăng giá trị sản phẩm.

Các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công đã và đang thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Sự hiện diện của các “ông lớn” như Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên, Huali, DBG Technology, KD Heat Technology, Gang thép Thái Nguyên, Núi Pháo, TNG… đã tạo nên trụ cột vững chắc cho tăng trưởng công nghiệp của địa phương.

Một trong những điểm sáng nổi bật là thu hút đầu tư nước ngoài. Trong quý I/2026, tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh tăng của Thái Nguyên đạt 5,72 tỷ USD, đưa tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút FDI. Cùng với đó, vốn đầu tư trong nước đạt 12.301 tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư địa phương.

Lũy kế đến đầu năm 2026, Thái Nguyên có 263 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt trên 11,9 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động, minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hiệu quả của tỉnh.

Lũy kế đến đầu năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 263 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt trên 11,9 tỷ USD.

Hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tại Thái Nguyên diễn ra sôi động ngay từ đầu năm nay. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tổ chức vào tháng 1 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 31 dự án của các nhà đầu tư.

Trong đó có 23 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn gần 2,9 tỷ USD và 8 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 1,5 tỷ USD.

Thái Nguyên đã thành lập 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000 ha; 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.620 ha; chấp thuận chủ trương đầu tư 1 khu công nghệ thông tin tập trung diện tích 200 ha.

Giai đoạn 2026 – 2030, Thái Nguyên quy hoạch phát triển 33 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.400 ha và 72 cụm công nghiệp với diện tích trên 3.800 ha. Nhiều khu công nghiệp trọng điểm đang được tỉnh đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng để sẵn sàng đón các nhà đầu tư, như: Khu công nghiệp Sông Công II (giai đoạn 2), Khu công nghiệp Yên Bình 2, Yên Bình 3, Khu công nghiệp Phú Bình…

Nông - lâm nghiệp: Tái cơ cấu theo hướng giá trị gia tăng

Bên cạnh công nghiệp, Thái Nguyên còn sở hữu tiềm năng lớn về nông, lâm nghiệp. Với hơn 557.000 ha rừng, trong đó gần 334.000 ha rừng tự nhiên với tỷ lệ che phủ đạt 62,35%, tỉnh có lợi thế phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Điều kiện đất đai, khí hậu cũng phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

Những năm qua, Thái Nguyên đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm chủ lực, OCOP không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu. Đặc biệt, cây chè - sản phẩm đặc trưng của địa phương có diện tích đứng đầu cả nước.

Cây chè mang lại hơn 13.600 tỷ đồng mỗi năm cho tỉnh Thái Nguyên.

Sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên có trên 24.000 ha chè, sản lượng mỗi năm khoảng 280.000 tấn, chiếm trên 18% diện tích và trên 24% sản lượng chè búp tươi cả nước. Giá trị cây chè đạt khoảng 13.600 tỷ đồng mỗi năm. Giá trị sản phẩm bình quân thu được ở một số vùng chè trọng điểm đạt 400 triệu/ha/năm. Ngoài ra, các vùng khác trong tỉnh có giá bán thấp hơn đạt từ 200 - 300 triệu/ha/năm.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị, kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Du lịch - lịch sử - văn hóa: Dư địa đầu tư còn rất lớn

Thái Nguyên sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Những điểm đến như hồ Núi Cốc, sườn Đông Tam Đảo, không gian văn hóa trà Tân Cương, đền Đuổm, ATK Định Hóa… đang dần khẳng định sức hút.

Hồ Núi Cốc được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế trong những năm tới.

Đặc biệt, trong năm 2025, hồ Núi Cốc được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế. Với diện tích mặt nước khoảng 25 km² và cảnh quan trung du đặc trưng, nơi đây không chỉ là điểm nhấn du lịch mà còn mở ra không gian tăng trưởng mới, nơi công nghiệp, dịch vụ và du lịch có thể cộng hưởng trong một tổng thể phát triển.

Cùng với đó, hồ Ba Bể - “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn - nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, giá trị địa chất độc đáo, được công nhận là Di sản thiên nhiên ASEAN. Với cảnh quan nguyên sơ, diện tích mặt hồ gần 500 ha, hồ Ba Bể và hồ Núi Cốc đang là những “địa chỉ vàng” chào đón các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Hạ tầng giao thông - nguồn nhân lực: Lợi thế cạnh tranh dài hạn

Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên có bước đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tuyến kết nối Thái Nguyên - Bắc Ninh - Phú Thọ dài hơn 40km, thiết kế tốc độ tối đa 100km/h được ví như “xương sống” giao thông, mở ra hành lang phát triển liên tỉnh vừa thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, du lịch, vừa thúc đẩy phát triển công nghiệp và quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua Thái Nguyên đã hoàn thành, gắn kết các khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm dịch vụ. Nhiều dự án lớn đang được nghiên cứu cho giai đoạn 2025 - 2030 như nâng cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới; cao tốc Thái Nguyên - Cao Bằng, hay tuyến Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Thái Nguyên sẽ nâng cấp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Song song với hạ tầng, nguồn nhân lực cũng là lợi thế nổi bật. Sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên có khoảng 1.799.489 người. Với khoảng 70% dân số trong độ tuổi lao động, Thái Nguyên đang sở hữu lợi thế “dân số vàng” nổi bật trong thu hút đầu tư. Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, dễ đào tạo giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, giảm chi phí và thuận lợi mở rộng quy mô.

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, đồng thời mở rộng thị trường tiêu dùng, thúc đẩy thương mại - dịch vụ - logistics. Cùng hạ tầng hoàn thiện và môi trường đầu tư minh bạch, Thái Nguyên sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Cải cách thể chế, thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp được Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng cơ chế “luồng xanh” cho các dự án trọng điểm, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư ngay từ khâu tiếp cận dự án.

Tỉnh Thái Nguyên triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư ngay từ khâu tiếp cận dự án.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những chính sách ưu đãi rõ ràng, ổn định lâu dài; tập trung hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng đồng bộ và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Thái Nguyên coi sự thuận lợi và hiệu quả của nhà đầu tư là thước đo chất lượng điều hành của chính quyền trong kỷ nguyên mới”.

Với nền tảng công nghiệp vững chắc, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, Thái Nguyên sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển bền vững. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là “Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Thái Nguyên” hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.