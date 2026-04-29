Cận cảnh siêu cảng quốc tế vừa được TP.HCM trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư

Sáng nay 29/4, cùng với việc tổ chức khởi công loạt công trình trọng điểm, TP.HCM trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực dự kiến xây dựng cảng nằm tại cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép (xã Thạnh An, TP.HCM). Vị trí này được đánh giá có lợi thế đặc biệt khi nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, thuận lợi cho tàu trọng tải lớn ra vào, đồng thời kết nối với hệ thống giao thông đường thủy hiện hữu.
Hiện khu vực này vẫn là cù lao biệt lập, cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải chưa đầy 2 km theo đường chim bay, song chưa có hạ tầng giao thông đường bộ kết nối trực tiếp. Đây được xem là một trong những thách thức lớn cần được giải quyết đồng bộ trong quá trình triển khai dự án.
Với vị trí chiến lược, cù lao Phú Lợi được ví như “viên ngọc thô” chờ được khai phá, kỳ vọng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải biển toàn cầu. Trong hình là phối cảnh siêu cảng quốc tế Cần Giờ (Ảnh: Portcoast)
Khi hoàn thành, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ cùng cụm cảng Cái Mép - Thị Vải tạo thành dải cảng biển liên hoàn, đủ năng lực tiếp nhận các siêu tàu container, góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm logistics khu vực và quốc tế.
Theo quy hoạch, cảng có tổng chiều dài cầu cảng chính khoảng 7,5 km. Giai đoạn đầu sẽ xây dựng từ 2 đến 4 bến, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn. Về dài hạn, hệ thống bến cảng có thể mở rộng lên 13 bến.
Dự án do liên danh nhà đầu tư thực hiện, trong đó Terminal Investment Limited Holding S.A. nắm 49% vốn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sở hữu 36% và Cảng Sài Gòn nắm 15%. Vốn góp của nhà đầu tư chiếm 15% tổng mức đầu tư, phần còn lại được huy động từ các nguồn khác.
UBND TP.HCM đặt ra các điều kiện chặt chẽ đối với dự án, trong đó yêu cầu nhà đầu tư không được chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ khi được giao đất; phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong 10 năm đầu và hoàn thành toàn bộ dự án trong thời gian 20 năm. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.
Khi đi vào vận hành, cảng được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển container quốc tế, góp phần nâng cao vị thế hàng hải của Việt Nam trong chuỗi logistics toàn cầu.
Theo ước tính, khi đạt công suất thiết kế, dự án có thể mang lại nguồn thu từ 34.000 đến 40.000 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 6.000 - 8.000 lao động trực tiếp và hàng chục nghìn lao động gián tiếp.