TP.HCM trao chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao 1,23 tỷ USD

Ngày 25/4, UBND TP.HCM đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án công nghệ cao trọng điểm quý I/2026.

Cả 4 dự án đều gắn với hệ sinh thái khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), nơi được định vị là trung tâm hạ tầng số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, hai dự án lớn nhất thuộc lĩnh vực trung tâm dữ liệu quy mô lớn, chiếm gần 1 tỷ USD tổng vốn đầu tư. Đây là các trung tâm dữ liệu hạ tầng, bảo đảm năng lực xử lý dữ liệu cho nền tảng số và AI.

Đại diện các nhà đầu tư cam kết về tiến độ và định hướng phát triển bền vững khi thực hiện dự án.

Đó là dự án Evolution DC VN HCMC, do liên doanh các nhà đầu tư Singapore thực hiện, với vốn 508,78 triệu USD, có công suất thiết kế 52 MW và dự án Tổ hợp trung tâm dữ liệu STARMASON, với vốn 480,26 triệu USD, công suất 60 MW.

Hai dự án cùng hướng tới tiêu chuẩn quốc tế Tier III+ và tiệm cận Tier IV, phục vụ nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Ở lĩnh vực y sinh, dự án Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh được trao chứng nhận lần này, với tổng vốn 160 triệu USD, mở rộng sang các ngành công nghệ có hàm lượng tri thức cao. Dự án tích hợp giải trình tự gen thế hệ mới, y học tái tạo từ tế bào gốc và thử nghiệm lâm sàng đạt chuẩn quốc tế, đồng thời có năng lực đào tạo khoảng 5.000 chuyên gia mỗi năm.

Thứ 4 là dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (TTI) trị giá 81 triệu USD, tập trung sản xuất thiết bị điện tử thông minh, pin lithium và các sản phẩm tích hợp IoT, đẩy mạnh chuỗi cung ứng “Make in Vietnam”.

Dự án đồng thời thiết lập trung tâm nghiên cứu - phát triển tại Khu công nghệ cao TP.HCM, góp phần kết nối sản xuất với đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (TTI).

Ông Darren Webb, Tổng Giám đốc Công ty Evolution Data Centres, cho biết các nhà đầu tư đã có 3 năm chuẩn bị đầu tư vào dự án. Ông nhấn mạnh cuộc đua về AI đang diễn ra trên toàn cầu và tại Đông Nam Á, và Việt Nam không chỉ có khả năng bắt kịp mà còn có thể dẫn đầu trong khu vực.

Nhà đầu tư này cam kết, EDC sẽ mang đến công nghệ hiện đại và sử dụng năng lượng tái tạo để giúp Việt Nam khẳng định vị thế với thế giới. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ lãnh đạo TP.HCM, để triển khai dự án nhanh chóng và hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, trong định hướng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập, khu vực TP.HCM cũ là thủ phủ của tài chính, kinh tế xanh, kinh tế số; Bình Dương là thủ phủ của công nghiệp, công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu là thủ phủ của kinh tế biển.

Trong quý I/2026, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 2,9 tỷ USD.

Trong đó có 1,23 tỷ USD thuộc lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, tập trung tại địa bàn TP.HCM cũ. Con số này không chỉ là kết quả về quy mô vốn, mà phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào định hướng phát triển của Thành phố. TP.HCM cam kết đồng hành để các dự án sớm triển khai, đi vào vận hành và tạo giá trị thực tế.

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, Khu công nghệ cao TP.HCM đã thu hút được 166 dự án, với tổng vốn đầu tư 13,5 tỷ USD sau 23 năm hoạt động, nhờ cơ chế "Thủ tục đầu tư đặc biệt" mà Thành phố áp dụng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút vốn vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Các dự án tại Khu công nghệ cao TP.HCM đang tạo việc làm cho hơn 53.600 lao động trình độ cao. Giá trị sản xuất lũy kế đạt hơn 203,3 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chiếm hơn 185 tỷ USD. Đây là nền tảng vững chắc để Thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.