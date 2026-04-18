Loạt đất vàng 'quây tôn' ở trung tâm TP.HCM được đổi cho nhà đầu tư xây hạ tầng

HĐND TP.HCM ngày 18/4 đã thông qua tờ trình của UBND TP.HCM về danh mục các khu đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) đợt 1. Hầu hết các khu đất này là những khu đất giá trị cao, nằm ngay trung tâm thành phố và Khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo đó, trong đợt 1, danh mục quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn gồm các khu đất vàng ở trung tâm các phường Sài Gòn, Gia Định, Chợ Quán, Bàn Cờ...từng gặp vướng mắc pháp lý kéo dài trước đây.

Nhiều lô đất được thanh toán cho nhà đầu tư BT nằm trong Khu đô thị Thủ Thiêm.

Trong đợt này, có tổng cộng 33 khu đất được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Trong đó 17 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý và phần còn lại do chính quyền địa phương quản lý.

Đáng chú ý, trong danh mục có 2 khu đất được quan tâm là khu 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), khu đất 2-3-4 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn). Đây là 2 khu đất bị quây tôn nhiều năm do vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan vụ án. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 2 khu đất này đã mở rào để trang trí công viên phục vụ người dân vui chơi.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn theo quy hoạch có chức năng chủ yếu đầu tư văn phòng và một phần đất giao thông.

Còn khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng sẽ là đất đầu tư khách sạn và một phần đất giao thông.

Hay khu đất 152 Trần Phú phường Chợ Quán hơn 3ha nhiều năm quây tôn, gây mất cảnh quan đô thị, nay được thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở và một phần thuộc đất cây xanh theo quy hoạch.

Khu đất 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh phường Sài Gòn sẽ là khu đầu tư văn phòng và căn hộ.

Khu đất công viên Water Park cũ tại phường Thủ Đức theo quy hoạch là đất dành cho dự án y tế...

Các khu đất ở Thủ Thiêm có một số lô sẽ thanh toán cho nhà đầu tư xây quảng trường và trung tâm hành chính mới.

Việc đưa các khu đất vào danh mục thanh toán nhằm đánh thức nguồn lực đất đai, tháo gỡ các tồn tại kéo dài trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng của TP.HCM ngày càng bức thiết nhưng nguồn lực còn hạn chế.

Theo tờ trình, trước đó HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án lớn, gồm cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, với tổng mức đầu tư khoảng 182.016 tỷ đồng theo hình thức BT.

Đồng thời, nhiều dự án khác cũng đang được nhà đầu tư đề xuất như tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm - Long Thành), tuyến kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm - Long Thành hay các nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2, Quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính mới, dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn.

Khu đất 8-12 Lê Duẩn phường Sài Gòn nằm trong danh mục các khu đất sẽ thanh toán cho nhà đầu tư BT.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho các dự án này lên đến khoảng 366.679 tỷ đồng, tạo áp lực rất lớn về nguồn vốn.

UBND TP.HCM cho rằng việc chuẩn bị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực xã hội, đảm bảo tính khả thi của các dự án BT. Các khu đất được lựa chọn không chỉ cần đủ quy mô mà còn phải có giá trị thương mại, khả năng khai thác cao, từ đó thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Ngoài ra, nhiều khu đất hiện nay chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, khó tổ chức đấu giá hiệu quả. Việc gắn các khu đất này với dự án BT sẽ giúp nâng cao giá trị sử dụng đất, đồng thời hình thành các khu vực phát triển hoàn chỉnh, đồng bộ hơn.

Theo quy định, quỹ đất thanh toán cho dự án BT phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ như thuộc diện Nhà nước quản lý hoặc thu hồi, đồng thời phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt. UBND TP.HCM khẳng định việc thanh toán bằng quỹ đất sẽ được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, hạn chế tối đa phát sinh nghĩa vụ ngân sách.

UBND TP.HCM cũng sẽ chịu trách nhiệm rà soát pháp lý từng khu đất, đảm bảo tuân thủ Luật Đất đai 2024, Luật PPP và các nghị định liên quan trước khi thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư.

Đồng thời, định kỳ báo cáo HĐND TP.HCM về tiến độ triển khai và kịp thời đề xuất điều chỉnh danh mục nếu cần thiết.

Danh mục các khu đất (đợt 1)