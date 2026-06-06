Lốc xoáy 'thổi bay' hơn 50 tấn sầu riêng sắp thu hoạch của nông dân Lâm Đồng

(VTC News) -

Ngày 6/6, lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) cho biết đã đến thăm hỏi các hộ dân có vườn sầu riêng bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thống kê, đánh giá mức độ ảnh hưởng để đề xuất phương án hỗ trợ người dân.

Nhiều cây sầu riêng bị lốc xoáy quật ngã.

Theo lãnh đạo xã Đạ Huoai 2, chiều 5/6, mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2 của xã này.

Cơn mưa kéo dài hơn một giờ kèm theo lốc xoáy khoảng 15 phút đã khiến các vườn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch của người dân rụng trái hàng loạt.

Các vườn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch bị lốc xoáy quật ngã.

Thống kê ban đầu, lốc xoáy làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng và khiến hàng chục cây sầu riêng bị bật gốc, gãy đổ. Gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ thiệt hại nặng.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 2 cho hay, ngay sau thiên tai, địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các thôn thống kê thiệt hại; đồng thời, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả và triển khai các biện pháp ứng phó với dông lốc trong thời điểm chuyển mùa.

UBND xã đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí để giúp các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin chiều 8/4, tại các phường thuộc TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng cũ) xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng giao thông.

Theo ghi nhận, lốc xoáy làm ít nhất 8 nhà dân tại phường 1 và phường 2 Bảo Lộc bị tốc mái. Trong đó, có 4 căn bị tốc mái hoàn toàn, các căn còn lại bị hư hỏng một phần.

Ngoài ra, một số nhà lưới phục vụ sản xuất của người dân cũng bị đổ sập. Gió giật mạnh cũng khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ và khu vực Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường 1 Bảo Lộc bị gãy đổ, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi mưa lớn, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng tập trung giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ lợp lại mái tôn, ổn định chỗ ở.

Bên cạnh đó, công tác cắt dọn cây xanh gãy đổ cũng được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.