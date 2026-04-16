Lốc xoáy kèm mưa dông làm hư hại 13 nhà dân, hàng quán ở xã biên giới Quảng Trị

(VTC News) -

Ông Lê Bá Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), cho biết, địa phương vừa xảy ra đợt mưa dông kèm theo lốc xoáy gây nhiều thiệt hại về nhà ở và tài sản của nhà nước, người dân.

Hàng quán ở xã Lao Bảo bị gió lốc làm hư hỏng.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Lao Bảo, mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào khoảng 17h45, ngày 15/4.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 13 ngôi nhà của người dân cùng quán sá, mái nhà kho ở các thôn Ka Tăng, Long Thành, Xuân Phước, Tây Chính (xã Lao Bảo) bị tốc mái, hư hại nặng.

Ngoài ra, hơn 1.000m2 hoa màu của ông Nguyễn Minh Lương (trú tại thôn Long Thành, xã Lao Bảo) bị hư hại. Cổng nhà văn hóa thôn Duy Tân, xã Lao Bảo bị hư hại khoảng 70%.

Nhà dân bị tốc mái

Sau khi xảy ra vụ lốc xoáy, UBND xã Lao Bảo chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ban quản lý các thôn tổ chức khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại để báo cáo theo quy định.

Đầu tháng 3/2026, trận lốc xoáy quét qua nhiều khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây trồng, đặc biệt là vụ bắp Đông Xuân ở xã Đồng Lê (Quảng Trị).

Theo thống kê ban đầu, khoảng 17ha bắp đang trong thời kỳ trổ cờ tại các thôn Kim Lịch, Kim Lũ 2, Xuân Canh, Thuận Tiến và Tam Đa thuộc xã Đồng Lê - bị gãy thân, đổ rạp.

Nhiều diện tích trước đó sinh trưởng tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn tạo hạt, nay bị ảnh hưởng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm năng suất nếu không được khắc phục kịp thời. Một số ruộng bị đổ sập hoàn toàn, khó có khả năng phục hồi.

Không chỉ riêng xã Đồng Lê (tại xã Tuyên Phú), khoảng 4ha bắp trong cùng giai đoạn sinh trưởng cũng bị lốc xoáy làm gãy đổ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND các xã Đồng Lê và Tuyên Phú trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra thiệt hại, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền các địa phương đồng thời chỉ đạo các thôn khẩn trương rà soát, thống kê mức độ thiệt hại để làm cơ sở đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp.