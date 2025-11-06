Đóng

Lốc xoáy cao hàng chục mét "càn quét" loạt nhà dân ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Tối 6/11, cơn lốc xoáy cao hàng chục mét quét qua xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi khiến ít nhất 10 ngôi nhà bị hư hỏng.

