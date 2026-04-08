Mưa lớn kèm lốc xoáy, nhà dân bị tốc mái, cây xanh đổ hàng loạt ở Lâm Đồng

Chiều 8/4, tại các phường thuộc TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng cũ) xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng giao thông.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà người dân ở Bảo Lộc.

Theo ghi nhận, lốc xoáy làm ít nhất 8 nhà dân tại phường 1 và phường 2 Bảo Lộc bị tốc mái. Trong đó, có 4 căn bị tốc mái hoàn toàn, các căn còn lại bị hư hỏng một phần.

Cây xanh ở Bảo Lộc bị đổ ngã do lốc xoáy.

Ngoài ra, một số nhà lưới phục vụ sản xuất của người dân cũng bị đổ sập. Gió giật mạnh cũng khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường như Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ và khu vực Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường 1 Bảo Lộc bị gãy đổ, gây cản trở giao thông.

Vườn của người dân cũng bị lốc xoáy quật ngã.

Ngay sau khi mưa lớn, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng tập trung giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ lợp lại mái tôn, ổn định chỗ ở.

Bên cạnh đó, công tác cắt dọn cây xanh gãy đổ cũng được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Đến 19h30 cùng ngày, các lực lượng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy gây ra.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 14/3, trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) xảy ra mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ khiến đoạn đường qua thôn 9 bị ngập nặng, nước dâng cao trên đoạn đường dài hàng trăm mét khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường, nước ngập sâu từ 0,5 – 0,8m, khiến nhiều xe máy khi đi qua bị chết máy. Nước ngập cũng tràn vào một số nhà dân ven đường.

UBND xã Bảo Lâm 3 đã huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Các lực lượng chức năng của xã cũng đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy và giúp người dân dọn dẹp sau khi nước rút.