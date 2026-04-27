Ken đặc người vào Đại nội Huế ngắm 'Hoàng cung huyền ảo' về đêm

Ngắm Hoàng cung triều Nguyễn đẹp huyền ảo về đêm
Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ 20h các buổi tối từ 25/4-28/4/2026 tại Đại Nội Huế (thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới).
Đây là hoạt động điểm nhấn thuộc Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời là chương trình phục vụ cộng đồng không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm di sản văn hóa.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ ngày 25/4 đến nay, hằng đêm Đại nội Huế đón hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm "Hoàng cung huyền ảo".
Dòng người chen chúc nhau đi qua Ngọ Môn vào trong Đại nội Huế để tham gia trải nghiệm các hoạt động đặc sắc tại chương trình "Hoàng cung huyền ảo".
Đại nội Huế rực sáng với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo về đêm.
Anh Lê Chung - du khách tham gia sự kiện "Đêm Hoàng cung huyền ảo" hào hứng nhận xét: "Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động không gian hoàng cung về đêm thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc như Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công; không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo (nối Ngọ Môn vào sân điện Thái Hoà)".
Khu vực sân điện Thái Hoà chật kín du khách xem các nghệ sỹ tái hiện hình ảnh cung nữ triều Nguyễn múa đèn lồng.
Nhiều du khách nước ngoài thích thú tìm hiểu đời sống cung đình về đêm, phiên chợ hoàng cung với không gian văn hoá đặc sắc.
Bên cạnh các nghi lễ cung đình, “Hoàng cung Huyền ảo” còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm đa dạng như trò chơi cung đình, thực tế ảo VR “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, không gian “Đế đô Khảo cổ ký”..., được nhiều du khách trẻ tuổi, khách quốc tế đặc biệt ưa thích.
Các màn trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok tạo nên sự giao thoa văn hóa thú vị thu hút nhiều du khách tham gia.
Đến Đại nội Huế về đêm những ngày này, du khách thích thú thưởng thức những món ăn truyền thống tại khu vực "ẩm thực miền Kinh đô" trong di tích Phủ Nội vụ triều Nguyễn.
Từ ngày 25/4 đến nay, lượng du khách đến Huế rất đông. Các khách sạn, nhà nghỉ, homestay ở địa phuơng này luôn trong tình trạng khan phòng; các điểm du lịch và bãi biển... luôn ken đặc người.