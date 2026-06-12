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Tiền đóng, hưởng BHXH tăng theo mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2026

(VTC News) -

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kéo theo nhiều thay đổi về mức đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ trợ cấp cho người lao động.

Hoàng Thọ
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