Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Địa lý

(VTC News) -

Sáng 12/6, các thí sinh hoàn thành bài thi môn Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đề thi gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút.

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý năm 2026, mã đề:

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh kết quả sẽ hoàn thành trước ngày 28/6. Theo kế hoạch, kết quả thi sẽ công bố vào 8h ngày 1/7.

Sau khi có điểm, các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7 và công bố kết quả tốt nghiệp trước ngày 4/7.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7. Công tác phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7, kết quả xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo được công bố trước ngày 23/7.