Người đàn ông 39 tuổi ở Nghệ An chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18

(VTC News) -

Câu chuyện về một thí sinh 39 tuổi chuẩn bị bước vào lần thi tốt nghiệp thứ 18 đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhân vật được nhắc đến là anh Nguyễn Văn Mão (SN 1987, trú tại Nghệ An).

Mới đây, anh đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn: "Đến hẹn lại lên. Chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần thứ 18". Bài viết nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ và thích thú.

Anh Mão từng 17 lần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc tiếp tục đăng ký dự thi lần thứ 18 không xuất phát từ áp lực bằng cấp hay mục tiêu phải đỗ vào một trường đại học nào đó. Điều anh mong muốn là được trải nghiệm lại cảm giác của một thí sinh trong phòng thi, đồng thời tự kiểm tra xem những kiến thức mình từng học vẫn còn phù hợp với chương trình hiện nay đến đâu.

Anh Nguyễn Văn Mão từng 17 lần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: NVCC)

Điều đặc biệt là trong nhiều năm qua, anh Mão từng trúng tuyển và theo học tại nhiều trường đại học khác nhau. Danh sách những ngôi trường anh từng "đặt chân" tới khiến không ít người bất ngờ, gồm Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Điện lực và Đại học Mỏ - Địa chất.

Tuy nhiên, không phải chương trình học nào anh cũng theo đuổi đến cùng. Công việc, điều kiện thời gian và hoàn cảnh ở từng giai đoạn khiến anh phải đưa ra những lựa chọn khác nhau. Vì vậy, thay vì coi kỳ thi là cánh cửa bắt buộc để bước vào đại học, anh xem đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và làm mới bản thân.

Qua số lần đi thi kỷ lục của mình, anh Mão nhận thấy đề thi mỗi năm đều có những điều chỉnh nhất định. Dù vậy, kiến thức nền tảng của các môn học vẫn không thay đổi quá nhiều.

"Toán, Vật lý hay Hóa học vẫn có nhiều phần kiến thức cơ bản nằm trong khả năng làm bài của tôi. Tất nhiên, sau nhiều năm rời ghế nhà trường, việc ghi nhớ không còn tốt như trước nên tôi không đặt nặng thành tích. Năm nay tôi hy vọng có thể tổng điểm khoảng 15 đến 20 điểm", anh nói.

Trải qua 17 lần dự thi, cảm giác hồi hộp trong anh cũng nhiều thay đổi. Nếu những năm đầu là áp lực và lo lắng thì hiện nay tâm lý đã thoải mái hơn. Dù vậy, mỗi khi bước vào phòng thi và nhận đề bài, anh vẫn cảm nhận được bầu không khí quen thuộc mà mình từng trải qua thời học sinh.

Điều khiến anh thấy thú vị nhất là được ngồi cùng những thí sinh trẻ tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác có thể lên tới gần 20 năm, anh vẫn xem mình là thí sinh bình thường như tất cả mọi người trong phòng thi.

"Các em vận dụng những kiến thức vừa học trên lớp để làm bài. Còn tôi phải cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học từ nhiều năm trước. Mỗi người có một lợi thế riêng, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu là hoàn thành bài thi tốt nhất có thể", anh chia sẻ.

Theo anh Mão, điều giá trị nhất sau nhiều lần tham gia kỳ thi không phải là điểm số hay số lần dự thi, mà là việc duy trì tinh thần học tập. Anh tin rằng việc học không nên giới hạn trong một độ tuổi hay giai đoạn nhất định của cuộc đời.

"Tôi thấy việc học không bao giờ là quá muộn. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể tiếp tục học hỏi, bổ sung kiến thức và tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân. Điều quan trọng là không ngừng cố gắng và luôn giữ tinh thần cầu tiến", anh chia sẻ.