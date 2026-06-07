Diện mạo cầu nghìn tỷ nối TP.HCM với Đồng Nai sau 3 năm thi công

Cầu Phước An được thiết kế với khổ thông thuyền rộng 135 m và tĩnh không 55 m, cho phép tàu trọng tải đến 30.000 DWT lưu thông thuận lợi trên luồng hàng hải quốc tế sông Thị Vải. Mức tĩnh không này đưa cầu Phước An trở thành một trong ba cây cầu có độ tĩnh không lớn nhất cả nước, cùng với cầu Phước Khánh và cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.