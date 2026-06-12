Vượt hơn 1.000km chữa bệnh sau nhiều năm sống trong cảnh đi lại như 'cực hình'

(VTC News) -

Suốt nhiều năm, anh H.N.T (50 tuổi, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) sống chung với những cơn đau dai dẳng ở vùng háng trái. Ban đầu chỉ là cảm giác nhức mỏi thoáng qua, nhưng theo thời gian, cơn đau ngày một nặng hơn, khiến việc mang vác vật nặng, đi lại hay lao động thường ngày trở nên khó khăn.

"Tôi cứ nghĩ đau nhức do tuổi tác hoặc làm việc nhiều nên cố chịu đựng, mua thuốc giảm đau uống. Càng về sau càng đau, có lúc gần như không thể vận động bình thường", anh T. kể.

Sau nhiều lần thăm khám ở các cơ sở y tế khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được hướng điều trị phù hợp, người đàn ông Tây Nguyên quyết định thực hiện chuyến đi dài hơn 1.000km ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với hy vọng tìm lại khả năng vận động đã mất dần theo năm tháng.

Kết quả thăm khám cho thấy anh T. mắc viêm thoái hóa khớp háng trái giai đoạn nặng. Khớp háng đã bị tổn thương nghiêm trọng, lớp sụn gần như mất hoàn toàn, khiến các đầu xương cọ xát trực tiếp vào nhau gây đau đớn kéo dài.

Ê kíp bác sĩ của khoa Ngoại chấn thương và Y học thể thao thực hiện phẫu thuật cho người bệnh

Theo BSCKII Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng khoa Ngoại chấn thương và Y học thể thao, với những trường hợp thoái hóa khớp háng nặng như anh T., các phương pháp điều trị nội khoa hầu như không còn hiệu quả.

"Thay khớp háng nhân tạo là giải pháp tối ưu giúp loại bỏ cơn đau, phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh", bác sĩ Bảy cho biết.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định thay toàn bộ khớp háng trái cho người bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khớp háng nhân tạo được đặt đúng vị trí và bảo đảm độ vững chắc.

Một tuần sau mổ, tình trạng đau đớn kéo dài nhiều năm gần như biến mất. Anh T. có thể tự ngồi dậy, đứng lên, thực hiện các sinh hoạt cơ bản và tập đi với sự hỗ trợ của khung tập. Kết quả kiểm tra cho thấy khớp háng nhân tạo ổn định, vết mổ liền tốt.

Sức khỏe người bệnh phục hồi tích cực sau phẫu thuật.

Các chuyên gia chấn thương chỉnh hình khuyến cáo, đau vùng háng hoặc đau khớp háng kéo dài không nên xem là dấu hiệu bình thường của tuổi tác. Đây có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý như thoái hóa khớp háng, hoại tử chỏm xương đùi, viêm khớp hoặc các tổn thương cấu trúc khớp khác.

Việc tự ý dùng thuốc giảm đau hoặc chấp nhận "sống chung với bệnh" có thể khiến tổn thương tiến triển nặng, làm mất dần khả năng vận động, gia tăng nguy cơ tàn phế và khiến quá trình điều trị sau này phức tạp hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng háng kéo dài, đau tăng khi đi lại, khó lên xuống cầu thang, hạn chế vận động khớp háng hoặc đi khập khiễng, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm, tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.