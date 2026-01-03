Người phụ nữ đi lại bình thường sau 40 năm khập khiễng nhờ thay khớp háng

(VTC News) -

Bệnh nhân H.T.T (42 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội ở vùng khớp háng phải, cứng khớp, hạn chế vận động nghiêm trọng, không thể đứng lâu hay lao động.

Theo bệnh sử, khi lên 3 tuổi, chị T không thể đứng hay đi lại bình thường và được gia đình đưa đến bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để điều trị. Sau can thiệp, chị T. có thể đi lại nhưng chân phải yếu, đi lại khập khiễng, khó khăn. Dù vậy, trong nhiều năm qua, chị vẫn cố gắng sinh hoạt, lao động, lập gia đình và sinh con bình thường.

"Tôi ngồi thì không sao mà đứng lên là chảy nước mắt vì quá đau. Khoảng 6 tháng trở lại đây, vì quá đau đớn nên tôi phải nghỉ bán quán cơm để lên TP.HCM điều trị", bệnh nhân chia sẻ.

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân ổn định, có thể đi lại bình thường. (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ xác định chị bị thoái hóa khớp háng phải nặng và chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau 3 ngày, chị bắt đầu tập vật lý trị liệu, chân đã ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

BS.CKII Trần Hoa, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Với các trường hợp trật khớp háng bẩm sinh, việc phát hiện và can thiệp sớm tại các cơ sở chuyên khoa là rất quan trọng để hạn chế biến chứng về sau. Thoái hóa khớp háng thường gặp ở người lớn tuổi do quá trình mài mòn khớp lâu dài nhưng cũng có thể xảy ra sớm ở những người có bất thường cấu trúc khớp từ nhỏ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây đau kéo dài, hạn chế vận động và dẫn đến tàn tật vĩnh viễn”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được khuyến cáo không ngồi xổm, tránh các tư thế có nguy cơ gây trật khớp, đồng thời tập luyện tăng cường cơ tứ đầu đùi để đảm bảo khả năng đi đứng vững chắc.

Thông thường, người bệnh có thể xuất viện sau 5 - 10 ngày và cần sử dụng nạng hoặc khung tập đi trong giai đoạn đầu. Phần lớn các trường hợp thay khớp háng toàn phần đều cho kết quả điều trị tích cực, giúp người bệnh phục hồi tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo bác sĩ, thay khớp háng toàn phần được xem là giải pháp điều trị cuối cùng khi các phương pháp bảo tồn không còn hiệu quả. Phẫu thuật giúp cải thiện đáng kể khả năng vận động, giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt và lao động bình thường.

Tuy nhiên, khớp háng nhân tạo không hoàn toàn giống khớp tự nhiên, do đó việc phục hồi chức năng sớm và đúng cách sau mổ đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa biến chứng, kéo dài tuổi thọ khớp.