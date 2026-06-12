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World Cup 2026: Đội tuyển Đức lộ diện 'vũ khí' đáng sợ, quyết lấy lại vị thế
(VTC News) -
Đội tuyển Đức với 4 lần vô địch thế giới quyết tâm lấy lại vị thế, đập tan “bóng ma” thất bại tại 2 kỳ World Cup gần nhất.
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