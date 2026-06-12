Ba trụ tháp chính của cầu dây văng hơn 7.300 tỷ dần lộ diện trên sông Hồng

Toàn cảnh công trường cầu Thuợng Cát sau hơn 8 tháng thi công
Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát cùng tuyến đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025 với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.
Dự án bắt đầu từ Km3+504 trên đường Kỳ Vũ thuộc phường Thượng Cát và kết thúc tại Km8+731, kết nối với Quốc lộ 23B đoạn qua xã Thiên Lộc. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những tuyến giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.
Cầu Thượng Cát được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 5,2 km. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 3,9 km, riêng đoạn vượt sông Hồng dài 780 m với ba nhịp lớn. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,3 km, bảo đảm kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông hiện hữu.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 6, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng đang được huy động để triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.
Nổi bật nhất là khu vực thi công ba trụ tháp chính giữa sông Hồng, nơi các kết cấu quan trọng của cây cầu đang từng bước hiện rõ.
Theo thiết kế, cầu Thượng Cát có ba trụ tháp chính. Mỗi trụ được xây dựng trên nền móng gồm 36 cọc khoan nhồi đường kính 2 m. Các hố móng được thi công ở độ sâu khoảng 20 m so với mặt nước.
Đây được xem là hạng mục phức tạp và có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ dự án. Đến nay, cả ba vị trí trụ tháp đã hoàn thành công tác khoan cọc nhồi. Các đơn vị đang tập trung thi công phần bệ trụ, chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Theo kế hoạch, ba trụ tháp chính sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026.
Tại khu vực đầu cầu phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn cũng đang dần thành hình. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa lũ.
Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành gói thầu xây lắp tại cầu Thượng Cát, cho biết hiện công trường đang tổ chức thi công theo phương án "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm tiến độ. Theo ông Hùng, các mũi thi công đang tập trung vào các hạng mục như cọc khoan nhồi, bê tông trụ và đúc dầm. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị thi công đã bố trí khu vực nghỉ ngơi cho công nhân, đồng thời điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp để bảo đảm sức khỏe người lao động nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Ông Hùng cho biết thêm cầu Thượng Cát là công trình cầu dây văng áp dụng nhiều công nghệ thi công hiện đại. Tuy nhiên, việc xây dựng các trụ cầu với phần móng nằm sâu khoảng 20 m dưới mặt nước khiến quá trình thi công gặp không ít khó khăn.
Hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thượng Cát đã hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chờ tiếp nhận thêm mặt bằng sạch để triển khai những hạng mục còn lại của dự án.
Cầu Thượng Cát được xác định là một trong những công trình giao thông quan trọng trong mạng lưới kết nối của Hà Nội. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa khu vực phía Tây Bắc với trung tâm thành phố, giảm tải cho các tuyến vượt sông hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các khu vực phía Bắc sông Hồng như Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh.