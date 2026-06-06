Hiện trạng cây cầu gần 4.900 tỷ đồng nối Hà Nội - Hưng Yên sau 9 tháng thi công

Hiện nay, các kỹ sư và công nhân đang làm việc liên tục trên công trường. Nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành phần móng và bước vào giai đoạn đổ thân trụ. Tại các vị trí khác, việc khoan cọc nhồi, lắp dựng cốt thép vẫn được triển khai đồng loạt để chuẩn bị cho công tác lao lắp dầm trong thời gian tới.