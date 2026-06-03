Toàn cảnh công trường cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng
Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, giữ vai trò kết nối trực tiếp khu vực phía Nam Thủ đô với tỉnh Hưng Yên thông qua tuyến Vành đai 3,5. Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỷ đồng, cây cầu dây văng vượt sông Hồng này đang dần hiện rõ hình hài khi nhiều hạng mục đã bước sang giai đoạn thi công kết cấu nổi.
Theo quy hoạch, cầu Ngọc Hồi có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Điểm đầu dự án kết nối với tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội), điểm cuối kết nối với tuyến Vành đai 3,5 thuộc địa bàn xã Văn Giang (Hưng Yên).
Đến nay, trên công trường, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Tại khu vực đường dẫn thuộc địa bàn các xã Thanh Trì và Bát Tràng, nhiều trụ cạn đã hoàn thành phần bệ móng và đang được thi công thân trụ.
Sau thời gian tập trung xử lý nền móng, dự án đang chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu nổi. Tại nhiều vị trí, hệ thống cốt thép và cốp pha đã được lắp dựng để phục vụ quá trình thi công thân trụ, từng bước tạo nên hình hài của công trình.
Dưới thời tiết nắng nóng, các tổ công nhân vẫn duy trì thi công gia công, lắp dựng cấu kiện thép phục vụ các hạng mục trụ cầu và dầm dẫn.
Không khí làm việc trên công trường luôn nhộn nhịp với sự tham gia của nhiều tổ đội thi công.
Các mũi thi công hiện được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, các đơn vị thi công tăng cường nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Nhiều hạng mục được tổ chức thi công liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Cùng với đó, vật tư, cấu kiện bê tông và thép được tập kết tại công trường để phục vụ các giai đoạn tiếp theo.
Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông qua sông Hồng, giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy. Đây cũng là công trình quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam Thủ đô.
Bên cạnh vai trò tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực hai bên bờ sông Hồng, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm động lực phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực. (Trong ảnh là phối cảnh cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng nối Hà Nội với Hưng Yên)