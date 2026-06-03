Toàn cảnh công trường cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên

Bên cạnh vai trò tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực hai bên bờ sông Hồng, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm động lực phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực. (Trong ảnh là phối cảnh cầu Ngọc Hồi qua sông Hồng nối Hà Nội với Hưng Yên)