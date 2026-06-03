Tin mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng nay 3/6, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 2/6 đến 8h ngày 3/6 có nơi trên 90mm như trạm Kiến Đức (Lâm Đồng) 98mm; Bù Nho 1 (Đồng Nai) 108,2mm; Thạnh Hóa (Tây Ninh) 155mm…

Ngày và đêm 3/6, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng duy trì trạng thái mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ nguy cơ mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, mưa rào và dông rải rác còn xảy ra ở duyên hải Nam Trung Bộ và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Tuy nhiên, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cũng trong chiều tối và đêm, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi mưa lớn xuất hiện ở các khu vực trên thì trong ngày 3/6, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cụ thể, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C. Ngày 4/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 3-4/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Ngày 5/6, nắng nóng còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, tuy nhiên từ 6/6, nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ. Từ 5/6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 3/6, Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 4/6, Hà Nội duy trì hình thái nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36°C, thấp nhất 28°C.

Sang ngày 5/6, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông giúp giải nhiệt nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lốc, sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 27-35°C.

Ngày 6-7/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt quay trở lại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 36-37°C, thấp nhất phổ biến 29°C.

Ngày 8/9, mặc dù nhiệt độ cao nhất ngày vẫn ở ngưỡng tương đối cao 37°C, thấp nhất duy trì 29°C nhưng Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông.

Trong hai ngày sau đó (9-10/6), Hà Nội mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm còn 31-32°C. Nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 25°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (11-12/6), khu vực này duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông nhưng nhiệt độ trong ngày xu hướng tăng, cao nhất 34°C, thấp nhất 26°C.