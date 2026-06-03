6 đại học Việt Nam lọt top 10% xếp hạng thế giới 2026, ĐH Y Hà Nội tăng 44 bậc

(VTC News) -

Nhiều cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam tiếp tục cải thiện vị thế trên bản đồ giáo dục thế giới khi góp mặt trong Bảng xếp hạng đại học toàn cầu năm 2026 của Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới (CWUR).

Theo kết quả công bố ngày 1/6 của CWUR, Việt Nam có 6 đại diện nằm trong danh sách 2.000 trường đại học hàng đầu thế giới. Tất cả đều thuộc nhóm 10% cơ sở giáo dục đại học tốt nhất toàn cầu trong số hơn 21.200 trường được tổ chức này đánh giá.

Top 6 đại học Việt Nam vào xếp hạng thế giới năm 2026. (Ảnh: CWUR)

Dẫn đầu các trường đại học Việt Nam là Đại học Duy Tân khi đứng thứ 936 thế giới, tăng 33 bậc so với năm trước. Với kết quả này, trường nằm trong nhóm 4,4% đại học tốt nhất thế giới.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong các đại diện của Việt Nam, xếp hạng 1.046 thế giới, tăng 9 bậc. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng 19 bậc, lên vị trí 1.898.

Đáng chú ý, Trường Đại học Y Hà Nội có bước tiến mạnh nhất khi tăng 44 bậc, từ vị trí 1.879 lên 1.835 thế giới. Đây là mức cải thiện thứ hạng lớn nhất trong số các trường đại học Việt Nam được xếp hạng năm nay.

Tất cả đại diện của Việt Nam đều nằm trong nhóm 10% đại học tốt nhất toàn cầu theo CWUR 2026, 4 trường ghi nhận mức thăng hạng.

Ở chiều ngược lại, hai đại học quốc gia đều giảm hạng. Đại học Quốc gia TP.HCM lùi hơn 90 bậc, xuống vị trí 1.367 thế giới, trong khi Đại học Quốc gia Hà Nội giảm 3 bậc, đứng thứ 1.219.

Bảng xếp hạng CWUR năm 2026 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các trường đại học hàng đầu Mỹ và Anh. Năm vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Stanford, Đại học Cambridge và Đại học Oxford. CWUR là tổ chức xếp hạng đại học có trụ sở tại Arab Saudi, thực hiện đánh giá các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới từ năm 2012. Năm nay, tổ chức này xem xét hơn 21.200 trường trước khi lựa chọn và xếp hạng 2.000 trường tốt nhất.

Bốn nhóm tiêu chí được CWUR sử dụng gồm thành tựu học thuật và nghề nghiệp của cựu sinh viên, chất lượng đội ngũ giảng viên, thành tựu nghiên cứu và năng lực học thuật. Trong đó, nghiên cứu là tiêu chí có trọng số cao nhất, chiếm 40% tổng điểm đánh giá.

Dữ liệu xếp hạng được CWUR tự thu thập, trong đó thành tích nghiên cứu được đo lường thông qua số lượng công bố khoa học, chất lượng tạp chí đăng tải, mức độ ảnh hưởng và số lần được trích dẫn. Chất lượng giảng viên và thành tựu của cựu sinh viên cũng là những yếu tố quan trọng phản ánh năng lực và uy tín của mỗi cơ sở giáo dục.

Kết quả từ CWUR cho thấy các trường đại học Việt Nam đang từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu và gia tăng hiện diện trên các bảng xếp hạng quốc tế, dù vẫn đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các cơ sở giáo dục trong khu vực và trên thế giới.