Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9
(VTC News) -
Hà Nội dự kiến tháo dỡ cầu Đuống cũ hơn 120 năm tuổi vào tháng 9/2026 sau khi cầu mới vận hành, nhằm giải tỏa điểm nghẽn giao thông đường thủy.
Video: Cận cảnh cây cầu hơn 120 tuổi ở Hà Nội sẽ bị phá dỡ vào tháng 9/2026.
Là cây cầu khai thác đồng thời cả đường bộ và đường sắt, cầu Đuống đang phải gánh lưu lượng phương tiện vượt xa năng lực thiết kế. Đặc biệt, phần cầu đường bộ thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, gây ùn tắc kéo dài vào các khung giờ cao điểm.
Nhiều hạng mục khác như lan can thép cũng đã hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng.
Không chỉ phần mặt cầu, kết cấu khu vực chân cầu cũng chịu tác động lớn từ điều kiện tự nhiên. Sau nhiều đợt lũ lớn trên sông Đuống, hiện tượng xói lở xuất hiện tại một số vị trí, làm lộ một phần kết cấu bên trong dù đã được gia cố nhiều lần.
Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục dưới điều kiện thời tiết nắng nóng để bảo đảm tiến độ. Các nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành và đưa công trình vào khai thác trong tháng 9/2026.