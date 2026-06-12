(VTC News) -

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng 4 số 9, là loại vàng có hàm lượng tinh khiết cao, đạt khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Nhờ độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 9999 không phải lựa chọn lý tưởng để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc gắn đá quý.

Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, thỏi hoặc nhẫn trơn, phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản và đầu tư dài hạn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 12/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h ngày 12/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.100.000 13.300.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.250.000 13.650.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 12/6/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.340.000 13.842.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.330.000 13.830.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.330.000 13.840.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.130.000 13.680.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.150.000 13.650.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.100.000 13.300.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.250.000 13.650.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.370.000 13.870.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.370.000 13.870.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.370.000 13.870.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.270.000 13.770.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.350.000 13.850.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.300.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.250.000 13.750.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.340.000 13.840.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.200.000 13.700.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.