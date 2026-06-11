Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 9999 (còn được gọi vàng ta, vàng ròng, vàng 4 số 9, vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ lẫn 0,01% tạp chất khác.

Vì không pha trộn các kim loại khác như bạc hay đồng, vàng 9999 có đặc tính vật lý rất mềm, dễ bị móp méo, trầy xước và có màu vàng đậm đặc trưng.

Do độ nguyên chất tối đa, vàng 9999 thường không được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá phức tạp mà chủ yếu được đúc thành vàng miếng, thỏi hoặc nhẫn trơn để phục vụ mục đích tích trữ, đầu tư.

Vàng 9999 thường được chế tác thành nhiều sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, hoặc trang sức đơn giản.

Vàng miếng SJC. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/6/2026

Dưới đây là bảng nhập giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 9h ngày 11/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.100.000 13.602.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.100.000 13.603.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.090.000 13.590.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.090.000 13.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.890.000 13.440.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 9h ngày 11/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.100.000 13.602.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.090.000 13.590.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.090.000 13.600.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 12.890.000 13.440.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 12.990.000 13.490.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.200.000 13.650.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng SJC 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.220.000 13.720.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.220.000 13.720.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.220.000 13.720.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.120.000 13.620.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 13.050.000 13.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.030.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.100.000 13.600.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.000.000 13.500.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.