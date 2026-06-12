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Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 12/6/2026 bao nhiêu một chỉ?

(VTC News) -

Không chỉ là sản phẩm trang sức cao cấp, vàng nữ trang 9999 còn được nhiều người lựa chọn như một kênh bảo toàn giá trị tài sản.

Vàng nữ trang 9999 là gì?

Vàng nữ trang 9999 là dòng trang sức được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất. Với hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, sản phẩm được nhiều người lựa chọn để tạo nên các món trang sức như nhẫn, dây chuyền, vòng tay, hoa tai hay mặt dây chuyền mang giá trị cao.

Đặc trưng của vàng 9999 là sắc vàng ánh kim đậm, sáng đẹp và giữ được màu sắc ổn định theo thời gian, ít bị xỉn màu trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, vàng nữ trang 9999 vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, vừa được nhiều người xem như một tài sản có giá trị để tích lũy.

Vàng nữ trang 9999. (Ảnh: AI)

Giá vàng nữ trang 9999 SJC hôm nay 12/6/2026

Cập nhật lúc 8h30 ngày 12/6/2026, vàng nữ trang 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 13.430.000  - 13.980.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Ngoài ra, SJC còn cung cấp nhiều loại vàng nữ trang khác, mỗi loại có một mức giá khác nhau. 

Dưới đây bảng giá một số loại vàng nữ trang tại SJC, cập nhật 8h30 ngày 12/6/2026:

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Nữ trang 99,99% 13.430.000  13.980.000  đồng/chỉ
Nữ trang 99% 13.141.600 13.841.600  đồng/chỉ
Nữ trang 75% 9.551.000 10.501.000 đồng/chỉ
Nữ trang 68% 8.572.400 9.522.400 đồng/chỉ
Nữ trang 61% 7.593.700 8.543.700 đồng/chỉ
Nữ trang 58,3% 7.216.200

8.166.200

 đồng/chỉ
Nữ trang 41,7% 4.895.200

5.845.200

 đồng/chỉ

Bảng giá vàng nữ trang 9999 hôm nay 12/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nữ trang 9999 tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 8h30 ngày 12/6/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Nữ trang 99,99%

13.430.000 

13.980.000

đồng/chỉ

Doji

Nữ trang 9999

13.500.000

13.900.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng trang sức 999.9

13.570.000

14.040.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.250.000

13.750.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng nữ trang 999.9

13.466.000

13.966.000

đồng/chỉ

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, mức giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm và từng cửa hàng. Khách mua cần cập nhật giá vàng ngay trước thời điểm giao dịch để có mức giá chính xác nhất. 

Hoàng Lan (tổng hợp)
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