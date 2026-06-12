Bí mật trong 'đại bản doanh' lừa đảo xuyên quốc gia của ổ nhóm đến từ Campuchia

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm người này có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.