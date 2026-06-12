Buổi thi cuối tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tự tin trước giờ làm bài

Những cái ôm ấm áp cùng lời động viên từ người thân tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp các thí sinh vững tin bước vào ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước giờ làm bài, nhiều phụ huynh cẩn thận dặn dò con em giữ bình tĩnh, đồng thời kiểm tra lại giấy tờ và các vật dụng cần thiết trước khi các thí sinh bước vào phòng thi.

Trước khi con bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh không quên dặn dò, động viên tinh thần và cẩn thận kiểm tra lại giấy báo dự thi, căn cước công dân cùng các vật dụng cần thiết.

Em Hoàng Lâm Duy, học sinh Trường THPT Thanh Đa, cho biết sau khi hoàn thành hai môn thi trong ngày đầu tiên, tâm lý của em khá thoải mái và tự tin khi bước vào ngày thi các môn tự chọn. "Em đăng ký dự thi hai môn Sinh học và Lịch sử. Đây đều là những môn em khá tự tin, nhưng không nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học vì vậy em cũng cảm thấy khá thoải mái”, Duy nói.