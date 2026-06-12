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Buổi thi cuối tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh tự tin trước giờ làm bài

(VTC News) -

Sáng nay (12/6), sĩ tử cả nước bước vào buổi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với các môn tự chọn trong tâm lý thoải mái, tự tin trước giờ làm bài.

Sáng 12/6, hơn 129.000 thí sinh Hà Nội bước vào hai môn thi tự chọn, chặng cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 

Hà Nội có mưa nhỏ buổi sáng. Nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ) từ 6h sáng. 

Những cái ôm ấm áp cùng lời động viên từ người thân tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp các thí sinh vững tin bước vào ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), thí sinh tự tin bước vào phòng thi trong sự động viên, cổ vũ của phụ huynh và lực lượng thanh niên tình nguyện.

Trước giờ làm bài, nhiều phụ huynh cẩn thận dặn dò con em giữ bình tĩnh, đồng thời kiểm tra lại giấy tờ và các vật dụng cần thiết trước khi các thí sinh bước vào phòng thi.

Trước khi con bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh không quên dặn dò, động viên tinh thần và cẩn thận kiểm tra lại giấy báo dự thi, căn cước công dân cùng các vật dụng cần thiết.

Cùng với thí sinh cả nước, sáng nay, gần 143.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào 2 môn thi tự chọn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Trong ảnh là tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (TP.HCM).

Em Hoàng Lâm Duy, học sinh Trường THPT Thanh Đa, cho biết sau khi hoàn thành hai môn thi trong ngày đầu tiên, tâm lý của em khá thoải mái và tự tin khi bước vào ngày thi các môn tự chọn. "Em đăng ký dự thi hai môn Sinh học và Lịch sử. Đây đều là những môn em khá tự tin, nhưng không nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học vì vậy em cũng cảm thấy khá thoải mái”, Duy nói.

TP.HCM là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026 đông nhất cả nước với 142.899 thí sinh đăng ký dự thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 246 điểm thi với 6.060 phòng thi, đồng thời chuẩn bị các phòng dự phòng tại từng điểm nhằm chủ động ứng phó với những tình huống có thể phát sinh.

Minh Đức
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