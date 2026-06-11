Thiếu 5 phút cuối giờ, thí sinh tiếc nuối lỡ cơ hội chạm mốc 9 điểm Toán
(VTC News) -
Rời phòng thi với nụ cười xen lẫn tiếc nuối, nam sinh Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết chỉ cần thêm 5 phút là có thể chạm mốc 9 điểm môn Toán.
Giữa cơn mưa chiều Hà Nội, hàng trăm phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước cổng điểm thi THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình). Dù còn gần một giờ nữa mới hết thời gian làm bài, nhiều người vẫn không rời đi, lặng lẽ dõi theo cánh cổng trường với tâm trạng thấp thỏm, mong ngóng con em hoàn thành tốt bài thi.
Các thí sinh lần lượt bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhiều em nở nụ cười rạng rỡ khi tự tin đã hoàn thành tốt bài thi của mình.
Ngay sau khi rời phòng thi, nhiều thí sinh tranh thủ đối chiếu đáp án, trao đổi bài làm và tự ước lượng số điểm có thể đạt được trong môn Toán.