Thiếu 5 phút cuối giờ, thí sinh tiếc nuối lỡ cơ hội chạm mốc 9 điểm Toán

Nhận xét về đề thi năm nay, em Hoàng Nam Cường, học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, cho rằng đề Toán có độ khó vừa phải và phù hợp với mặt bằng chung của thí sinh. "Theo em, đề thi năm nay dễ tiếp cận, tạo điều kiện cho những học sinh không lấy Toán làm môn thế mạnh vẫn có thể đạt kết quả tốt. Với các bạn xét tuyển những tổ hợp không đặt nặng môn Toán, đây là một lợi thế. Tuy nhiên, em cũng cảm nhận độ phân hóa của đề không quá cao so với một số năm trước", Nam Cường chia sẻ.