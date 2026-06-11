Nụ hôn, cái ôm và những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi tốt nghiệp

Chiều 11/6, gần 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào bài thi môn Toán - môn thi thứ hai của
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 11/6 tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng (phường Ba Đình), từ đầu giờ chiều, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi. Dù còn khá lâu mới đến giờ làm bài môn Toán, các em vẫn chủ động đến sớm để ổn định tâm lý, rà soát lại giấy tờ và chuẩn bị cho môn thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Những cái bắt tay động viên các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi.
Những lời động viên, dặn dò đầy yêu thương từ phụ huynh tiếp thêm động lực, giúp các thí sinh vững tin và giữ tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi.
Những cái ôm, nụ hôn và ánh mắt chất chứa niềm tin từ người thân tiếp thêm động lực cho các sĩ tử, giúp các em thêm vững tâm, tự tin bước vào phòng thi, sẵn sàng chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Giữa dòng người tất bật đưa con đến điểm thi, chị Lê Thị Hương Mai (phường Tây Hồ, Hà Nội) không giấu được sự hồi hộp trước giờ thi môn Toán chiều 11/6. Trong khi nhiều phụ huynh thấp thỏm lo lắng, con trai chị lại giữ tâm lý khá thoải mái và tự tin. Chị Mai cho biết, sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng, con chị bước ra khỏi phòng thi với tinh thần phấn chấn, tự đánh giá làm bài khá tốt nên không chịu nhiều áp lực cho môn thi tiếp theo. Tuy nhiên, người căng thẳng hơn cả lại chính là các bậc phụ huynh.
“Sáng nay chuông báo thức còn chưa kịp reo, mới khoảng 4h30 tôi đã tỉnh giấc. Mấy ngày nay cứ thấp thỏm nên ngủ không ngon. Con thì vẫn khá bình tĩnh, còn bố mẹ lại lo lắng nhiều hơn. Trong nhà này, có lẽ người áp lực nhất chính là phụ huynh”, chị Mai chia sẻ.
Dù không tránh khỏi tâm lý lo lắng chung của các bậc phụ huynh, gia đình chị Mai Lan vẫn chọn cách đồng hành nhẹ nhàng, tuyệt đối không tạo áp lực thành tích lên vai con trẻ. Chị luôn tự dặn mình phải cố gắng kìm nén sự căng thẳng để không lây sang con. Đối với chị, điều quan trọng nhất là con nỗ lực hết sức mình trong suốt quá trình học tập bền bỉ vừa qua. “Tôi nghĩ mỗi người đều có một giới hạn năng lực nhất định, hơn nữa thi cử đôi khi còn là chuyện ‘học tài thi phận’. Gia đình chỉ động viên con cứ làm hết sức mình, còn kết quả như thế nào đi chăng nữa thì đến giờ phút này cũng không còn quá quan trọng,” chị Mai Lan bộc bạch.
Trước giờ làm bài, nhiều phụ huynh không giấu được sự lo lắng khi liên tục dặn dò con em giữ tâm lý thoải mái, kiểm tra kỹ giấy tờ và những vật dụng cần thiết trước khi bước vào phòng thi.
Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng phút giây làm bài của con em với niềm hy vọng về một kết quả tốt.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi được xây dựng bám sát chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, trọng tâm là kiến thức lớp 12, đồng thời có lồng ghép một số nội dung của lớp 10 và lớp 11. Các câu hỏi được thiết kế theo các mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, qua đó không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn hướng tới đánh giá năng lực và phẩm chất của người học.