Nụ hôn, cái ôm và những khoảnh khắc xúc động trước cổng trường thi tốt nghiệp

Dù không tránh khỏi tâm lý lo lắng chung của các bậc phụ huynh, gia đình chị Mai Lan vẫn chọn cách đồng hành nhẹ nhàng, tuyệt đối không tạo áp lực thành tích lên vai con trẻ. Chị luôn tự dặn mình phải cố gắng kìm nén sự căng thẳng để không lây sang con. Đối với chị, điều quan trọng nhất là con nỗ lực hết sức mình trong suốt quá trình học tập bền bỉ vừa qua. “Tôi nghĩ mỗi người đều có một giới hạn năng lực nhất định, hơn nữa thi cử đôi khi còn là chuyện ‘học tài thi phận’. Gia đình chỉ động viên con cứ làm hết sức mình, còn kết quả như thế nào đi chăng nữa thì đến giờ phút này cũng không còn quá quan trọng,” chị Mai Lan bộc bạch.