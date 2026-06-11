Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/6/2026 - XSQB 11/6

XSQB 11/6. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 11/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/6/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ Năm ngày 11/6/2026

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- XSQB 4/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng ngày 4/6/2026 như sau:

XSQB 4/6, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 4/6/2026.

- XSQB 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 061715 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 28/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 28/5/2026.

- XSQB 21/5/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình (XSQB) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 306120 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 21/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 21/5/2026.

- XSQB 14/5/2026

Kết quả xổ số ngày 14/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng có giải đặc biệt là 027630 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 14/5, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 14/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): Gồm 70 giải, mỗi giải nhận 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm đài Phú Yên và Huế quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm có đài Quảng Bình, Quảng Tr, Bình Định sẽ thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm có đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi thực hiện quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế sẽ thực hiện quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 11/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.