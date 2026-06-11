Hơn 104 triệu đồng thắp hy vọng cho chàng trai đối mặt tử thần hai lần

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 104.166.472 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi ủng hộ tới em Đào Văn Huy (18 tuổi, phố Thanh Bình, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).

Huy là nhân vật trong bài viết “Mảnh xương sọ gửi lại bệnh viện và lời hứa dang dở của chàng trai tuổi 18”.

Bà Nguyễn Thị Mầu, mẹ của Huy, xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Báo Điện tử VTC News, các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh gia đình trong lúc khó khăn nhất.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn Báo Điện tử VTC News cùng tất cả những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cháu Huy. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện điều trị cho cháu mà còn là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Mầu nghẹn ngào nói.

Bà Nguyễn Thị Mầu - mẹ của Huy đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Khắc Việt)

Theo bà Mầu, thời gian qua gia đình luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm khi sức khỏe của Huy vẫn cần được theo dõi và điều trị lâu dài. Khoản tiền bạn đọc hỗ trợ sẽ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, đồng thời có thêm điều kiện chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho em.

Trước đó, câu chuyện của Đào Văn Huy khiến nhiều người xúc động. Huy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố em là ông Đào Văn Dương mang trong mình căn bệnh động kinh kéo dài nhiều năm, sức khỏe yếu nên không thể lao động ổn định.

Thấu hiểu gánh nặng mưu sinh của mẹ, Huy đã sớm gác lại việc học khi tuổi đời còn rất trẻ để phụ giúp gia đình. Thế nhưng biến cố tiếp tục ập đến vào cuối năm 2025 khi em gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến Huy rơi vào tình trạng nguy kịch với đa chấn thương, vỡ sọ não. Nhớ lại thời khắc đó, bà Nguyễn Thị Mầu cho biết bà gần như gục ngã khi nhìn thấy con trai nằm bất động trên cáng cấp cứu, đầu quấn băng trắng loang lổ máu.

Sau quá trình thăm khám và điều trị, các bác sĩ tiếp tục phát hiện Huy mang dị dạng mạch máu não – căn bệnh tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết não, đột quỵ và có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào nếu không được theo dõi, can thiệp kịp thời.

Tai nạn bất ngờ cùng căn bệnh nguy hiểm khiến kinh tế vốn đã chật vật của gia đình càng thêm kiệt quệ. Chi phí điều trị kéo dài vượt quá khả năng xoay xở của người mẹ làm thuê và người cha thường xuyên đau ốm.

Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm không chỉ mang đến nguồn kinh phí thiết thực giúp Huy tiếp tục điều trị mà còn thắp lên hy vọng cho chàng trai 18 tuổi trên hành trình giành lại sức khỏe và tương lai còn nhiều dang dở phía trước.