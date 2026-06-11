Cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng

(VTC News) -

Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh hay máy bơm nước thường tăng đột biến. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vào giờ cao điểm, thói quen lười tắt các thiết bị khi không cần thiết hay hệ thống điện xuống cấp cũng là những nguyên nhân khiến lượng điện năng tiêu thụ tăng đáng kể.

Dưới đây là những cách tiết kiệm điện đơn giản để giảm chi phí điện sinh hoạt hiệu quả

Sử dụng điều hòa đúng cách

Điều hòa là thiết bị tiêu tốn điện năng lớn nhất trong mùa hè. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng hợp lý có thể giúp tiết kiệm từ 10-30% lượng điện tiêu thụ.

Các chuyên gia khuyến nghị nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 26-28 độ C. Mỗi khi giảm nhiệt độ xuống thấp hơn 1 độ C, điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm từ 2-3%.

Mẹo nhỏ khi sử dụng điều hòa là nên kết hợp sử dụng quạt điện cùng điều hòa để tăng khả năng lưu thông không khí. Điều này giúp căn phòng vẫn mát mẻ mà không cần hạ nhiệt độ quá thấp.

Nếu biết cách sử dụng điều hòa hợp lý có thể giúp tiết kiệm từ 10-30% lượng điện tiêu thụ. (Ảnh minh họa)

Vệ sinh điều hòa định kỳ

Điều hòa bám bụi sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn và tiêu tốn nhiều điện năng hơn bình thường. Việc vệ sinh lưới lọc từ 1-2 tháng/lần và bảo dưỡng tổng thể định kỳ giúp thiết bị vận hành ổn định, làm lạnh nhanh hơn, đây là một trong những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rất đáng kể trong mùa nắng nóng.

Tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên

Thay vì bật đèn điện cả ngày, các gia đình nên tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ, giếng trời hoặc rèm cửa sáng màu.

Vào thời điểm sáng sớm và chiều tối khi nhiệt độ giảm, có thể mở cửa để đón gió tự nhiên, giúp lưu thông không khí trong nhà và giảm thời gian sử dụng các thiết bị làm mát.

Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn

Các thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp điện, lò vi sóng hay máy sấy quần áo đều tiêu thụ lượng điện đáng kể. Nếu sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn, không chỉ khiến lượng điện tiêu thụ tăng mạnh mà còn gây áp lực cho hệ thống điện trong gia đình.

Nên rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt hoàn toàn nguồn điện khi không sử dụng. (Ảnh minh họa)

Rút nguồn điện khi không sử dụng

Nhiều người cho rằng việc tắt thiết bị bằng điều khiển từ xa hoặc nút nguồn là đã ngừng tiêu thụ điện. Trên thực tế, nhiều thiết bị vẫn sử dụng điện ở chế độ chờ.

Tivi, đầu thu, máy tính, bộ sạc điện thoại hay lò vi sóng là những thiết bị tiêu thụ điện ngầm khá phổ biến. Do đó, nên rút phích cắm hoặc sử dụng ổ cắm có công tắc để ngắt hoàn toàn nguồn điện khi không sử dụng.

Sử dụng tủ lạnh khoa học

Tủ lạnh là thiết bị hoạt động liên tục 24/24 giờ nên việc sử dụng đúng cách sẽ góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng.

Người dùng không nên mở cửa tủ quá lâu hoặc quá thường xuyên. Đồng thời, cần sắp xếp thực phẩm hợp lý để khí lạnh lưu thông đều bên trong.

Nhiệt độ ngăn mát nên duy trì khoảng 3-5 độ C và ngăn đông khoảng -18 độ C. Việc cài đặt nhiệt độ quá thấp không cần thiết sẽ làm tăng mức tiêu thụ điện. Ngoài ra, nên đặt tủ lạnh cách tường ít nhất 10 cm để hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn.

Ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng

Khi mua sắm thiết bị điện mới, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nhãn năng lượng từ 4-5 sao hoặc sử dụng công nghệ Inverter.

Các thiết bị Inverter có khả năng điều chỉnh công suất linh hoạt, giúp tiết kiệm điện đáng kể so với các dòng sản phẩm thông thường.

Nên ưu tiên các sản phẩm có nhãn năng lượng từ 4-5 sao hoặc sử dụng công nghệ Inverter. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày cũng góp phần tiết kiệm điện hiệu quả.

Người dùng nên tắt đèn khi rời khỏi phòng, tận dụng chế độ hẹn giờ trên điều hòa, giặt quần áo với khối lượng phù hợp và hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết vào giờ cao điểm.

Đồng thời, việc kiểm tra hệ thống điện định kỳ để phát hiện dây dẫn xuống cấp hoặc rò rỉ điện cũng giúp giảm thất thoát năng lượng.

Chỉ với những thay đổi đơn giản như sử dụng điều hòa hợp lý, tận dụng gió tự nhiên, lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng và duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, mỗi gia đình đều có thể tiết kiệm điện đáng kể mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi, thoải mái trong những ngày nắng nóng.