THB Việt Nam - nguồn cung thiết bị đo cơ khí phục vụ đa ngành công nghiệp

(VTC News) -

Lý do cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn THB Việt Nam làm nhà cung cấp

THB Việt Nam là địa chỉ mua sắm dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi có nhu cầu đầu tư thiết bị đo cơ khí. Công ty mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện với hệ thống bán hàng tiện lợi, đội ngũ tư vấn tận tình và chính sách bảo hành minh bạch.

Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị đo lường, THB Việt Nam hiện đang là đối tác của nhiều thương hiệu quốc tế như Mitutoyo, Insize, Niigata, Bosch...

Nhờ đó, các sản phẩm phân phối tại đây đều đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, đi kèm đầy đủ chứng từ và được áp dụng chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Điều này giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm trong quá trình mua sắm.

Danh mục thiết bị đo cơ khí đa dạng tại THB Việt Nam.

Khách hàng khi mua sắm tại THB Việt Nam đều được hưởng các quyền lợi như tư vấn tận tâm, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, bảo hành và chăm sóc khách hàng chu đáo. Đặc biệt, đối với khách hàng doanh nghiệp còn được áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá khi mua số lượng lớn. Đây là một trong những lý do khiến khách hàng tin tưởng lựa chọn THB Việt Nam.

Danh mục thiết bị đo cơ khí phân phối tại THB Việt Nam

THB Việt Nam cung cấp đa dạng thiết bị đo cơ khí phục vụ các hoạt động gia công, chế tạo, lắp ráp và kiểm soát chất lượng trong sản xuất công nghiệp. Danh mục sản phẩm được xây dựng theo nhiều nhóm ứng dụng chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu từ các xưởng cơ khí nhỏ đến nhà máy sản xuất quy mô lớn.

Danh mục thước cặp bao gồm dòng cơ khí và điện tử được sử dụng phổ biến để đo đường kính, chiều dài, độ sâu và kích thước chi tiết. Tại THB Việt Nam, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm từ nhiều thương hiệu uy tín trên thị trường với đa dạng dải đo, độ phân giải và kiểu hiển thị. Nổi bật trong đó là thước cặp Mitutoyo được đánh giá cao nhờ khả năng đo chính xác, độ bền tốt và được sử dụng rộng rãi trong các xưởng gia công cũng như doanh nghiệp sản xuất.

Danh mục panme bao gồm panme đo ngoài, panme đo trong và panme đo độ sâu hỗ trợ kiểm tra các kích thước yêu cầu độ chính xác cao. Các dòng thước panme được sử dụng phổ biến trong gia công cơ khí, sản xuất linh kiện và kiểm soát chất lượng nhờ khả năng đo ổn định và sai số thấp.

Các dòng thước cặp, panme phục vụ đo kiểm cơ khí.

Danh mục đồng hồ so và đồng hồ đo lỗ phục vụ kiểm tra độ đảo, độ đồng tâm, độ phẳng và sai lệch kích thước của chi tiết cơ khí. Các thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm tra chất lượng và nghiệm thu sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng.

Danh mục thước đo cao, thước đo sâu và thước đo góc hỗ trợ các công việc lấy dấu, đo chiều cao chi tiết, kiểm tra độ sâu rãnh và xác định góc trong quá trình gia công. Nhóm sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong các xưởng cơ khí chính xác và dây chuyền sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, THB Việt Nam còn phân phối nhiều thiết bị đo kiểm chuyên dụng khác như căn lá, dưỡng đo bán kính, dưỡng ren, máy đo độ cứng kim loại và các dụng cụ kiểm tra cơ khí chuyên sâu. Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn giải pháp đo kiểm phù hợp với từng yêu cầu sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Thông tin liên hệ và đặt hàng

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc đặt mua thiết bị đo cơ khí có thể liên hệ trực tiếp với THB Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đội ngũ tư vấn kỹ thuật cùng hệ thống showroom tại Hà Nội và TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm giải pháp đo kiểm phục vụ sản xuất và gia công cơ khí.

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