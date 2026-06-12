(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, có 1.204.180 em dự thi môn Toán, 1.208.356 em dự thi môn Ngữ văn. Môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 284.754 thí sinh dự thi.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật tốt nghiệp THPT 2026.

Điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh năm nay là dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.