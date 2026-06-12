(VTC News) -

Hàn Quốc 0 0 CH Séc

Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc trên sân Akron, Zapopan, Mexico ở lượt trận đầu tiên của bảng A World Cup 2026. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu. Kết thúc hiệp một, tỷ số giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc là 0-0.

Đại diện châu Á nhập cuộc tốt hơn, kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn. Tuy nhiên, Son Heung-min và đồng đội chưa đủ sắc bén để vượt qua hàng thủ đội bóng châu Âu.

Hàn Quốc chiếm ưu thế trước Cộng hòa Séc trong hiệp 1. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc cầm bóng 55% trong hiệp một, tung ra 8 cú sút và có 1 lần đưa bóng trúng đích. Cộng hòa Séc chỉ có 2 pha dứt điểm, chưa lần nào sút trúng khung thành. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Hàn Quốc là 0,52, nhỉnh hơn mức 0,29 của đối thủ. Các con số cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Hong Myung-bo tạo ra sức ép tốt hơn, nhưng chất lượng cơ hội chưa thật sự rõ ràng.

Son Heung-min và Lee Kang-in là hai điểm đến quan trọng trong các pha lên bóng của Hàn Quốc. Son có một tình huống dứt điểm chạm hậu vệ đối phương đi ra ngoài, trong khi Lee Kang-in thử vận may bằng cú sút xa buộc thủ môn Cộng hòa Séc phải đẩy bóng chịu phạt góc.

Cộng hòa Séc không cầm bóng nhiều nhưng vẫn có cách đáp trả. Đội bóng châu Âu ưu tiên các pha bóng dài, tạt từ hai biên và từng khiến hàng thủ Hàn Quốc phải cảnh giác trong các tình huống cố định.

Đội hình Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu (1), Lee Han-beom (2), Lee Gi-hyuk (3), Kim Min-jae (4), Hwang In-beom (6), Son Heung-min (7), Paik Seung-ho (8), Lee Jae-sung (10), Lee Tae-seok (13), Lee Kang-in (19), Seol Young-woo (22).

Cộng hòa Séc: Matej Kovar (1), Robin Hranac (4), Vladimir Coufal (5), Stepan Chaloupek (6), Ladislav Krejci (7), Patrik Schick (10), Pavel Sulc (15), Lukas Provod (17), Jaroslav Zeleny (20), Tomas Soucek (22), Alexandr Sojka (24).