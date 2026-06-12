(VTC News) -

Đề thi môn Hóa

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Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 253.966 em dự thi môn Hóa học.

Dưới đây là gợi ý đáp án môn Hoá thi tốt nghiệp THPT 2026 được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm:

Theo kế hoạch, điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025. Những thí sinh đủ điều kiện, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, không có môn nào bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.