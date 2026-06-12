Moony Dịu Nhẹ: Trọn bộ tã cao cấp nâng niu làn da bé từ những ngày đầu đời

(VTC News) -

Khi tiêu chuẩn nuôi con ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình hiện đại không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi mà còn ưu tiên những sản phẩm có chất lượng vượt trội, an toàn và tinh tế trong từng chi tiết. Đó là lý do Moony trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, nâng tầm trải nghiệm chăm sóc bé ngay từ những ngày đầu tiên.

Trọn bộ tã Moony Dịu Nhẹ nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản.

Tã dán Moony Dịu Nhẹ: Nâng niu bé yêu ngay từ ngày tháng đầu đời

Được phát triển dành riêng cho làn da nhạy cảm của bé, tã dán Moony Dịu Nhẹ mang đến cảm giác êm ái và dễ chịu trong từng khoảnh khắc đầu đời. Sản phẩm sở hữu bề mặt mềm mại với sợi Rayon kết hợp lõi bông cao cấp có khả năng thấm hút nhanh,, hạn chế chất lỏng lan rộng và giảm tình trạng phân mềm bám dính trên da.

Tã khô thoáng góp phần ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ, nguyên nhân dễ gây kích ứng và hăm tã, giúp làn da bé luôn sạch sẽ, mềm mại suốt cả ngày.

Thiết kế vị trí đặt mông thông minh hỗ trợ mẹ mặc tã dễ dàng, hạn chế xê dịch khi bé cử động. Cùng với đó, thun chân mềm mại và thiết kế ôm vừa vặn giúp giảm ma sát, hạn chế hằn đỏ và khe hở gây tràn. Sản phẩm không chứa hương liệu, cao su, màu tổng hợp, giúp mẹ thêm an tâm khi lựa chọn. Bên cạnh đó, thiết kế rãnh rốn Oheso ở size NB giúp bảo vệ cuống rốn non nớt của bé.

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các tính năng vượt trội cùng thiết kế thông minh, tã dán Moony giúp việc chăm sóc bé trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn cho mẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Tã dán Moony Dịu Nhẹ: Cho bé mông xinh sạch mềm.

Tã quần Moony Dịu Nhẹ: Chăm da toàn diện cho bé yêu

Tã quần Moony Dịu Nhẹ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bé trong giai đoạn bắt đầu lật, bò, trườn và khám phá thế giới theo cách riêng của bé. Khi từng chuyển động nhỏ cũng có thể tạo nên ma sát với làn da nhạy cảm, một chiếc tã không chỉ cần thấm hút tốt mà còn phải đủ êm mềm để bé luôn cảm thấy dễ chịu.

Tã quần Moony Dịu Nhẹ với thành phần dưỡng ẩm tự nhiên Glycerin bao quanh vùng hông bé, kết hợp bề mặt bông cao cấp chứa ba loại dầu tự nhiên gồm Olive, Jojoba và dầu gạo, nâng niu làn da bé trong từng cử động. Khả năng siêu thấm hút, khô thoáng đến 12 giờ cùng thiết kế ôm vừa vặn, hạn chế tràn giúp bé thoải mái vui chơi, ngủ ngon và vận động nhẹ tênh suốt ngày dài.

Đặc biệt, với size L và XL, sản phẩm có đệm thấm hút tới 99% mồ hôi lưng, giúp hạn chế tình trạng bí bách, nguyên nhân gây nóng rát và khó chịu khi bé vận động hoặc nằm lâu. Đồng thời, khả năng giảm nhiệt đến 2°C cho bé luôn khô ráo, mát dịu. Những tiện ích như chỉ thị báo tã đầy cũng giúp mẹ thêm an tâm trong hành trình chăm con mỗi ngày.

Tã quần Moony Dịu Nhẹ từ size M đến XL, chăm da toàn diện cho bé.

Từ sự an toàn và cao cấp trong từng chất liệu đến những cải tiến tinh tế trong thiết kế, Moony không ngừng nỗ lực để mang đến giải pháp chăm sóc toàn diện cho làn da bé yêu. Là thương hiệu uy tín trong phân khúc tã siêu cao cấp được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Moony tiếp tục trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều gia đình trên hành trình chăm con những năm tháng đầu đời.

Hiện sản phẩm đã được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng mẹ và bé, siêu thị trên toàn quốc. Bố mẹ cũng có thể dễ dàng đặt mua tại các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn.