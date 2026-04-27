Vừa hạ cánh tại Nga, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ khiến đàm phán đổ vỡ

(VTC News) -

Phát biểu được ông Abbas Araghchi đưa ra ngay sau khi đặt chân tới Saint Petersburg ngày 27/4, khi vừa kết thúc chuyến thăm Oman và trước đó là Pakistan – quốc gia đóng vai trò trung gian chính trong những ngày gần đây. Tại đây, ông dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi được các quan chức đón tiếp trong chuyến thăm Nga để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, ngày 27/4/2026 (Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran/Anadolu Agency).

Islamabad từng đăng cai vòng đàm phán duy nhất giữa Washington và Tehran, song không đạt tiến triển. Việc ông Araghchi có mặt tại Pakistan trước đó từng làm dấy lên kỳ vọng nối lại đối thoại, nhưng kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến đi của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

“Cách tiếp cận của Mỹ trong vòng đàm phán trước, dù đã có những tiến triển nhất định, vẫn không thể đạt mục tiêu do các yêu cầu quá mức”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Sau khi hủy chuyến đi, ông Trump tuyên bố trên Fox News rằng nếu Iran muốn đàm phán, “họ có thể đến chỗ chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi”, song khẳng định động thái này không đồng nghĩa với việc quay trở lại xung đột.

Dù vậy, các kênh tiếp xúc hậu trường dường như vẫn được duy trì. Hãng tin Fars cho biết Iran đã chuyển “các thông điệp bằng văn bản” tới phía Mỹ thông qua Pakistan, nêu rõ những “lằn ranh đỏ”, bao gồm vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông điệp này không thuộc khuôn khổ đàm phán chính thức.

Trong khi đó, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tehran đã gửi đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, trong đó tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ tại khu vực này, còn vấn đề hạt nhân sẽ được lùi lại để xử lý sau.

Cú sốc toàn cầu từ eo biển Hormuz

Lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran hiện vẫn được duy trì, song các hệ lụy kinh tế tiếp tục lan rộng.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, khí đốt và phân bón, đẩy giá hàng hóa tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực tại nhiều quốc gia đang phát triển.

Đáp lại, Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran trong và ngoài khu vực tuyến đường thủy này.

Trong nước, Tổng thống Trump chịu áp lực gia tăng khi giá nhiên liệu leo thang sau động thái của Tehran, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chiến không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cử tri Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Vấn đề eo biển Hormuz cũng là nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Oman của ông Araghchi – quốc gia nằm đối diện Iran qua tuyến đường thủy này.

“Đảm bảo lưu thông an toàn qua eo Hormuz là vấn đề mang tính toàn cầu. Là hai quốc gia ven eo biển, chúng tôi cần trao đổi để bảo vệ lợi ích chung”, Ngoại trưởng Iran nói.

Truyền thông nhà nước Nga và Iran xác nhận ông Araghchi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin trong chuyến đi này.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chưa có ý định dỡ bỏ lệnh phong tỏa, nhấn mạnh việc kiểm soát eo Hormuz và duy trì sức răn đe đối với Mỹ là “chiến lược lâu dài” của Tehran.

Trong khi đó, bạo lực vẫn leo thang tại mặt trận Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vừa được gia hạn.

Hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội đang “tấn công mạnh mẽ” Hezbollah, trong khi cả hai phía đều ghi nhận các đợt tấn công mới.

Hezbollah đã kéo Lebanon vào cuộc chiến từ đầu tháng 3 khi phóng rocket vào Israel nhằm trả đũa cái chết của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Israel sau đó đáp trả bằng không kích và chiến dịch trên bộ.

Tấm áp phích của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đặt trước một tòa nhà bị phá hủy, sau lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, tại khu Dahiyeh, vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon, ngày 20/4/2026 (Ảnh: AP/Hussein Malla)

Ông Netanyahu cáo buộc các hành động của Hezbollah đang “phá vỡ lệnh ngừng bắn”, trong khi lực lượng này tuyên bố sẽ đáp trả các vi phạm từ phía Israel cũng như “sự chiếm đóng tiếp diễn”.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel tại miền nam nước này ngày 27/4 khiến 14 người thiệt mạng – mức cao nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tel Aviv khẳng định theo các điều khoản ngừng bắn, nước này có quyền hành động trước các mối đe dọa “đã lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra”.

“Điều đó đồng nghĩa với quyền tự do hành động không chỉ để đáp trả, mà còn để ngăn chặn các mối đe dọa tức thời, thậm chí là các nguy cơ mới nổi”, ông Netanyahu nói.