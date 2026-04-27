Ùn tắc đến khuya ở phà Cát Lái, tài xế chờ hàng giờ để trở về TP.HCM

Chiều tối 27/4, lượng người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại TP.HCM và các khu công nghiệp tại Đồng Nai sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương tăng đột biến, khiến khu vực phà Cát Lái rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 18h, tuyến đường Lý Thái Tổ dẫn vào bến phà ken đặc phương tiện. Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau kéo dài khoảng 2km, di chuyển chậm chạp từng mét.
Nhiều người mang theo hành lý lỉnh kỉnh như ba lô, túi xách… nhích từng chút một trong dòng phương tiện đông đúc.
Tại khu vực bến, tình trạng quá tải diễn ra liên tục khi lượng xe đổ về không ngừng tăng.
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều động lực lượng Công an để điều tiết giao thông.
Từng đợt xe được điều tiết xuống phà, song không đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Có thời điểm, dòng xe gần như đứng yên, nhiều người phải mất hàng giờ mới tiếp cận được khu vực lên phà.
Ông Nguyễn Hoàng, tài xế xe khách 16 chỗ, cho biết do Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai đang sửa chữa, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được nâng cấp, nên ông lựa chọn đi phà để tránh kẹt xe, không ngờ vẫn gặp cảnh ùn tắc kéo dài. “Xe tôi chở khách mà hơn 2 tiếng vẫn chưa mua được vé qua phà”, ông Hoàng nói.
Anh Lê Thanh Tài (ngụ phường Vũng Tàu) chia sẻ, anh chọn di chuyển vào buổi chiều để tránh cao điểm nhưng kết quả lại trái ngược. “Từ Quốc lộ 51 đã bắt đầu ùn tắc kéo dài đến tận phà, xe cộ quá đông, không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi”, anh Tài cho biết.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Tâm Tình (quê Đồng Tháp) khởi hành sớm để quay lại khu công nghiệp tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm việc. Tuy nhiên, đến chiều tối, chị vẫn phải nhích từng chút. “Tôi nghĩ tối sẽ ít xe hơn nhưng không ngờ vẫn đông nghẹt, phải nhích từng chút một suốt chặng đường dài”, chị nói.
Đến khoảng 21h cùng ngày, tình trạng ùn tắc tại phà Cát Lái vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tình trạng kẹt xe kéo dài từ tuyến đường Lý Thái Tổ xuống đến phà Cát Lái.
Đại diện Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện, tăng tần suất hoạt động và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại hai đầu bến. Tuy nhiên, do lưu lượng xe tăng đột biến trong thời gian ngắn, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra.
Phà Cát Lái là tuyến giao thông quan trọng, kết nối trực tiếp TP.HCM và Đồng Nai, phục vụ lượng lớn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Sau mỗi kỳ nghỉ lễ dài, khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải do nhu cầu đi lại tăng cao.