TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã

(VTC News) -

Đây là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, TP.HCM chú trọng xây dựng, phát triển toàn diện văn hóa, con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thành Xây dựng và triển khai Đề án phát triển văn hóa, con người Thành phố trong giai đoạn mới.

TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm ít nhất 5 phường xã.

Nội dung chính là xác lập và phát huy hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Thành phố mang các đặc trưng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, giàu lòng yêu nước và khát vọng cống hiến. Vảo đảm phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bộ tiêu chí đánh giá phát triển văn hóa và con người TP.HCM sẽ được xây dựng và ban hành trong năm 2026 để triển khai lâu dài.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ xây dựng và hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, phát huy các giá trị đoàn kết, nhân văn, nghĩa tình, kỷ cương, trách nhiệm xã hội với sự tham gia của người dân trong quản trị cộng đồng.

Ít nhất 5 phường, xã xã hội chủ nghĩa được thí điểm xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố. Mô hình gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người toàn diện và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đề án thí điểm này cũng sẽ ban hành trong năm 2026 và thực hiện giai đoạn 2026 - 2030.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ Thành phố đến cơ sở được đầu tư đồng bộ, nhất là các công trình văn hóa, thể thao trọng điểm. Đồng thời bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa, không gian văn hóa đô thị; phát triển văn học, nghệ thuật, nhất là các loại hình nghệ thuật truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc TP.HCM.

Giai đoạn từ 2026-2045, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM sẽ duy trì ở mức 2 con số.

Trong phát triển văn hóa của TP.HCM, công nghiệp văn hóa được xây dựng trở thành ngành kinh tế quan trọng, với thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch có chất lượng cao, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ đẩy mạnh đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa, thể thao trọng điểm; thể thao thành tích cao cùng chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tài năng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao...

Cùng với đó là đầu tư phát triển các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ... tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động cũng đặt mục tiêu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo KPI từ năm 2026.

Ở nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, TP.HCM cho biết sẽ xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo... hướng kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn..

Các động lực tăng trưởng mới sẽ là kinh tế biển, kinh tế tầm thấp, kinh tế bạc... Bộ chỉ tiêu đánh giá mô hình tăng trưởng mới, làm cơ sở theo dõi, đánh giá và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Cũng trong năm 2026, một loạt cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM sẽ hoàn thiện.TP.HCM cũng phấn đấu hoàn thành quy hoạch đến 2050, tầm nhìn 100 năm, trình Quốc hội ban hành Luật đô thị đặc biệt...