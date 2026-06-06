Bí thư Trần Lưu Quang: Mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ là phép thử cho TP.HCM

(VTC News) -

Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới sáng 6/6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khẳng định đưa nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của tất cả mọi người dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Thành phố. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức giữ vai trò quan trọng.

Ông cho biết Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị là một trọng trách lớn của TP.HCM; cũng tạo ra những cơ chế và sự kỳ vọng rất lớn đối với Thành phố.

TP.HCM nhận trách nhiệm không chỉ chăm lo cho người dân TP.HCM, mà còn cả nước với tinh thần "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM". Trung ương trao cho TP.HCM cơ chế vượt trội để thực hiện trọng trách, dẫn dắt.

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: HCMC)

Theo tinh thần đó, ông nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức phải tự cảm nhận được trọng trách trong cơ chế mà thành phố có được, từ đó có ý chí và dũng khí để thực hiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh Thành phố phải quyết tâm, phấn đấu, vượt khó, để ngay trong năm nay đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Quy mô kinh tế của TP.HCM rất lớn nên chỉ cần tăng trưởng thêm 1% là tương đương 30.000 tỷ đồng, tức gần 1,2 tỷ USD.

"Đây là con số khiến chúng ta đau đầu, tính toán và cần chắt chiu mọi nguồn lực để đạt được", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Ông chia sẻ lãnh đạo Thành phố đã hứa với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, năm nay TP.HCM phấn đấu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Trong phần thu này, Thành phố không chỉ dựa vào nguồn thu từ đất đai mà phải tìm những phương thức bền vững hơn, vì đất đai có hạn và gây áp lực lớn, đến một lúc nào đó nguồn này sẽ hết.

Nghị quyết 09 xác định 4 giai đoạn phát triển của TP.HCM từ 2026-2030; 2031-2035, 2036-2045 và giai đoạn 2046 - 2075. Trong đó, mục tiêu đặt ra trong 20 năm liên tiếp, từ 2026-2045, tăng trưởng GRDP của TP.HCM phải đạt tối thiểu 10%/năm. Đến năm 2045, GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 75.000 USD và đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD...

Mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng là rất lớn, nhưng không nhằm xây dựng hình ảnh TP.HCM sang chảnh, giàu có, mà là phép thử để chứng minh khả năng của một đầu tàu kinh tế, thực hiện phương châm vì cả nước.

Mặc khác, ông cho biết trong phần ngân sách thu vượt chỉ tiêu, TP.HCM cũng được thưởng một phần đáng kể để đầu tư, phát triển.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặt ra yêu cầu TP.HCM phải sáng tạo. Trong bối cảnh mọi thứ đều mới, nếu không có cách làm sáng tạo, TP.HCM sẽ đi vào lối mòn cũ và không tận dụng được cơ chế đặc thù.

Với cán bộ, công chức, ông mong muốn có sự dũng cảm vượt lên chính mình, vượt qua những trở ngại, vướng mắc để thực thi. Đội ngũ cán bộ TP.HCM là lực lượng quan trọng đưa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị vào thực tiễn cuộc sống.

Thành phố cũng sẽ có cơ chế tuyển dụng người giỏi, có thể cấp học bổng trước cho sinh viên, đồng thời sẵn sàng có cơ chế như hỗ trợ về nhà ở xã hội khi các trường hợp này làm việc cho thành phố.

Báo cáo từ Thuế TP.HCM cho thấy đến 26/5, Thành phố thu ngân sách đạt 401.879 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán giao và tăng 24,3% so với cùng kỳ. Riêng nguồn thu từ đất là 29.273 tỷ đồng, tăng hơn 3.666 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Sở NN-MT, tổng nguồn thu dự kiến từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 là 154.855 tỷ đồng.